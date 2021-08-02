Россиян предупредили о нечестных работодателях на сайтах по поиску сезонных вакансий

Москва, 2 августа. Работодатели при поиске сезонных рабочих часто публикуют «условно фейковые» объявления, в которых предлагают высокую заработную плату.

Об этом рассказал в беседе с радио Sputnik директор Финансового центра Сколково-РЭШ (Российская экономическая школа) Олег Шибанов. Работодатели в некоторых объявлениях указывают, что готовы платить за сезонные сельскохозяйственные работы более 100 тыс. рублей.

Во-первых, сбор урожая — это тяжелый труд, поэтому человек должен оценивать свои силы. Такая вакансия подойдет для молодых людей. Кроме того, фермеры и руководители предприятий могут не заплатить работнику деньги, которые указаны в объявлении. Такие вакансии Шибанов назвал «условно фейковыми». Заработная плата за летние работы может быть меньше заявленной в два раза.

Россиянам ранее назвали вакансии, на которых готовы предложить самую высокую зарплату. Исследование провели аналитики сервиса «Работа.ру».