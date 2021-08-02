Мантуров рассказал о порядке введения новых требований по утилизации товаров

Москва, 2 августа. В Минпромторге ответили на заявления ретейлеров об угрозе для торговли из-за введения новых требований по утилизации товаров.

Правительство подготовит пилотный проект и проведет консультации с представителями бизнеса. Новые требования вступят в силу только после отработки данной модели. Об этом глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал в интервью телеканалу РБК.

«Поэтому мы обязательно найдем решение, при котором и производители не пострадают, но и система торговли», – заявил министр.

Предупреждения ретейлеров о «пустых полках» он считает беспочвенными и пообещал, что ведомство этого не допустит. Он сослался на опыт введения маркировок для продуктов и заверил, что перед принятием требований проводятся все необходимые консультации с представителями отрасли.

Мантуров принимал участие в обсуждении стратегии развития торговли России за рубежом. Дискуссия о внешней торговле освещается в материале ФАН.