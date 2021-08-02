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Проданный по интернету храм под Тулой пожертвован прихожанам
Общество
Проданный по интернету храм под Тулой пожертвован прихожанам
pixnio.com  /  Bicanski / CC0

Тула, 2 августа. История с продажей старинного храма в Тульской области на сайте бесплатных объявлений получила счастливое завершение. Церковное здание после купли-продажи передано в дар прихожанам. Объект культурного наследия сохранит свое главное предназначение.

Удивительная ситуация вокруг храма в селе Завалово под Тулой потрясла регион в декабре минувшего года. ФАН рассказывал о выставлении здания на продажу через сайт бесплатных объявлений. Владеющая святыней и земельным участком женщина обанкротилась и не нашла ничего лучшего, чем искать покупателя в интернете. Тогда же стало известно о приобретении храма жителем столицы. Но опасения об утере храма оказались беспочвенными.

«В лоно Русской православной церкви вернулся еще один храм, построенный в 19 веке и утраченный в годы советской власти. Предприниматель из Москвы Павел Осипов в конце прошлого года купил здание храма в честь великомученика Димитрия Солунского и пожертвовал его верующим. Благодаря усилиям церковных и общественных деятелей местный церковный приход снова возродится, а храм будет открыт для своего истинного предназначения», — рассказал ФАН руководитель информационного отдела Белевской епархии иерей Андрей Бухтояров.

Согласование процедуры пожертвование завершено. Вскоре древний храм начнет свою новую жизнь.

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тульская область рпц церковь храм
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