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Специалисты на МКС начали разгрузку орбитальной лаборатории «Наука»

  /   Обновлено: 02 августа 2021 11:30
Наука
Специалисты на МКС начали разгрузку орбитальной лаборатории «Наука»
Пресс-служба Роскосмоса  /  Космонавт Олег Новицкий

Москва, 2 августа. Космонавты российского сегмента МКС приступили к разгрузке лабораторного модуля «Наука, сообщил специалист Олег Новицкий.

Экипаж Международной космической станции принял решение начать раньше разгрузку «Науки», следует из переговоров российских космонавтов с подмосковным Центром управления полетами.

«Наука» была запущена 21 июля на ракете-носителе «Протон-М» с космодрома Байконур. Спустя восемь дней полета модуль состыковался с МКС. Внутри нового отсека есть рабочие места для проведения экспериментов, системы регенерации воды и воздуха, туалет.

Космонавт Новицкий ранее опубликовал в Сети видеозапись с интерьерами модуля. Вместе с напарником Петром Дубровым он поприветствовал Землю изнутри «Науки».

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наука мкс космонавты
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