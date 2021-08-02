Кремль ответил на нападки Белого дома ограничением на работу диппредставительств

, 2 августа. Кремль не оставил без внимания русофобские нападки Белого дома и ответил мощным дипломатическим контрударом, пишет китайское издания Baijiabao.

Белый дом продолжает агрессивную русофобскую полемику и политику санкционного давления, в условиях которого Москва должна дать ощутимый и весомый ответ, уверен китайский обозреватель. Ограничение на набор персонала в дипломатические представительства США по всей России — это отличный способ ударить по самолюбию Вашингтона. Одно введенное со стороны Кремля ограничение на работу Госдепа обернется звонкой дипломатической пощечиной, равно по силе десяткам санкций, считает китайский журналист.

«Маневр России равносилен предъявлению ультиматуму Соединенным Штатам. Она показала, что американской разведке не стоит даже думать о том, чтобы пытаться привлечь на свою сторону российских граждан», — подчеркивает автор Baijiabao.

Начиная с августа 2021 года, на посольства США в России вводится запрет набирать рабочий персонал из третьих стран. На практике это означает, что в диппредставительстве Вашингтона могут работать только американцы, что, в свою очередь, приведет к существенному сокращению персонала посольств и консульств.

Введенные Москвой дипломатические ограничения вынуждают посольство США уволить более 180 сотрудников, пишет НСН.