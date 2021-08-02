Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 августа 12:10
12:08
Происшествия
Более 300 человек стали жертвами наводнений в центре Китая
12:07
Общество
Директор певицы МакSим рассказала ФАН о своей выписке из больницы
12:04
Общество
Географ Ингилевич объяснил, кто может стать профессиональным путешественником
12:03
Происшествия
Еще 15 лесных пожаров удалось ликвидировать на территории Якутии
12:02
Происшествия
Изготовителя поддельных справок о медотводе от вакцинации задержали в Москве
12:02
Общество
Змей Горыныч появился в лесопарке «Сказка» во Владимирской области
12:01
Происшествия
Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Крыму
11:56
Происшествия
Каркасный ангар загорелся на севере Петербурга
11:55
Армия
Аналитик Литовкин объяснил, как Россия сможет уничтожать вражеские космические спутники
11:52
Происшествия
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Аммана
Все новости

Немцы высмеяли кандидата в канцлеры Германии за нападки на Россию
Политика
Немцы высмеяли кандидата в канцлеры Германии за нападки на Россию
Global Look Press  /  Christoph Hardt via www.imago-im/www.imago-images.de

Берлин, 2 августа. Заявление кандидата в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС Армина Лашета о санкциях против России вызвало резкую реакцию среди читателей немецкой газеты Die Welt.

Немцы высмеяли возможного преемника канцлера ФРГ Ангелы Меркель, заявившего о намерении ввести антироссийские санкции в связи с «угрозами» для Украины, которые якобы будут исходить от газопровода «Северный поток — 2». Читатели Die Welt считают, что политику в первую очередь следует обратить внимание на проблемы в Германии.

«Что именно хочет господин Лашет? Он хочет запретить россиянам преследовать свои интересы?» — возмутился один из пользователей Сети.

Если приверженность суверенитету Украины является приоритетом внешней политики Германии, то Киев должен взять ответственность за энергоснабжение страны в свои руки, чтобы не зависеть от РФ, подчеркнул еще один читатель немецких СМИ.

«Извините, но когда Лашет пытается выглядеть сердитым, мне просто смешно», — написал еще один интернет-пользователь.

Недавно кандидат в канцлеры от блока ХДС/ХСС пригрозил Москве санкциями в случае использования «Северного потока — 2» против Украины, передает НСН. Комментируя высказывания Лашета, депутат Госдумы РФ Елена Панина отметила, что в этой риторике нет ничего нового.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Немцы высмеяли кандидата в канцлеры Германии за нападки на Россию
россия германия лашет
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru