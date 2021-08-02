Немцы высмеяли кандидата в канцлеры Германии за нападки на Россию

Берлин, 2 августа. Заявление кандидата в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ХСС Армина Лашета о санкциях против России вызвало резкую реакцию среди читателей немецкой газеты Die Welt.

Немцы высмеяли возможного преемника канцлера ФРГ Ангелы Меркель, заявившего о намерении ввести антироссийские санкции в связи с «угрозами» для Украины, которые якобы будут исходить от газопровода «Северный поток — 2». Читатели Die Welt считают, что политику в первую очередь следует обратить внимание на проблемы в Германии.

«Что именно хочет господин Лашет? Он хочет запретить россиянам преследовать свои интересы?» — возмутился один из пользователей Сети.

Если приверженность суверенитету Украины является приоритетом внешней политики Германии, то Киев должен взять ответственность за энергоснабжение страны в свои руки, чтобы не зависеть от РФ, подчеркнул еще один читатель немецких СМИ.

«Извините, но когда Лашет пытается выглядеть сердитым, мне просто смешно», — написал еще один интернет-пользователь.

Недавно кандидат в канцлеры от блока ХДС/ХСС пригрозил Москве санкциями в случае использования «Северного потока — 2» против Украины, передает НСН. Комментируя высказывания Лашета, депутат Госдумы РФ Елена Панина отметила, что в этой риторике нет ничего нового.