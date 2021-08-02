Актеры МХАТа назвали Бузову «бездарем» и пригрозили уйти из театра

Москва, 2 августа. Актеры МХАТа им. Горького пригрозили руководству уйти из театра, если оно не снимет певицу Ольгу Бузову с роли в спектакле «Чудесный грузин».

Заявление возмущенных профессиональных актеров появилось в распоряжении редакции PopCake. После того, как стала известна сумма гонорара артистки Бузовой за один ее выход на легендарную сцену, трудившиеся с ней звезды театра решили устроить бойкот постановки. Они обратились к руководству с требованием снять экс-ведущую «Дома-2» с сентябрьских показов.

«Мы не будем выступать на сцене «МХАТа», пока Ольга Бузова не уйдет из труппы. Мы считаем это неуважением. Если вы хотите, чтобы в театре работали такие бездари, то набирайте новую команду, а мы найдем себе театр с руководством поадекватнее», – выразил недовольство один из участников спектакля «Чудесный грузин».

Премьерные показы спектакля драматурга Андрея Назарова и режиссера-постановщика Ренаты Сотириади с участием Бузовой состоялись 11 и 12 июня. Телеведущая исполнила роль певицы кабаре Беллы Шанталь, ставшей шпионкой Иосифа Сталина. Спектакль с телеведущей был запланирован на осень, однако из-за выборов в Госдуму перенесен — его точная дата остается неизвестной.