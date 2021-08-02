Литва оценила расходы на охрану границы с Белоруссией в 500 тыс. евро

Вильнюс, 2 августа. Работы по техническому обеспечению безопасности литовского участка внешних границ Евросоюза будут стоить Вильнюсу 500 тыс. евро, заявили в МИД страны.

Как сообщила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, Литва сталкивается с «гибридной агрессией», направленной не только против Вильнюса, но и против Евросоюза в целом.

«Необходима установка физического барьера между Литвой. Согласно предварительным подсчетам, только технические мероприятия по усилению контроля границы обойдутся примерно в 500 тысяч евро», — заявила Билотайте на встрече с еврокомиссаром по внутренним делам Илвой Йоханссон.

Йоханссон в ответ поддержала решение Вильнюса установить стену на границе с Белоруссией. Еврокомиссар пообещала выделить до 12 млн евро на эти цели.

Как считает политолог Армен Гаспарян, Литва пропагандирует антироссийскую риторику, но в ответ ожидает от России добрососедства. В этом вопросе Литву можно сравнить с вечно недовольной старухой из произведения писателя Александра Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке», заявил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о размещении российских баз в республике «никогда не обсуждался на уровне президентов». По его словам, подобных переговоров не было, потому что с учетом современных вооружений в этом нет необходимости, пишет НСН.