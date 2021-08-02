Они приятно пахнут и стоят недорого, но при этом не вполне ясно, какую приносят пользу. Они считаются натуральными и абсолютно безопасными, но не известно, насколько ценна эта натуральность в повседневном уходе. Их советуют использовать для ухода и за лицом, и за волосами, но может ли быть действительно эффективным столь универсальный продукт?

Журналист ФАН разбирался, что такое натуральный гидролат, каковы его свойства, как он работает на самом деле. А также сделал подборку средств для повседневного ухода, которыми стоит пополнить свою косметичку.

Гидролат: что это и зачем

Несмотря на восторженные отзывы бьюти-блогеров и популярность, которую приобрели гидролаты в последнее время, их можно уверенно называть вторичным продуктом переработки. Их получают при паровой дистилляции эфиромасличных растений, в ходе которой из сырья добывают ценные эфирные масла.

При обработке растений паром образуется конденсат, который стекает в специальную емкость. Этот конденсат может быть бесцветным или слегка окрашенным, но всегда ароматным и без примесей масел. Его и называют гидролатом — цветочной водой.

Состав гидролата исключительно прост: кроме дистиллированной воды и растворимых биоактивных компонентов из растительного сырья в нем ничего нет. Масляные фракции при дистилляции в конденсат не проникают, они слишком тяжелые. Поэтому гидролат однороден по структуре, без маслянистых примесей, без выраженного цвета, почти или полностью прозрачный.

Технология получения цветочной воды настолько проста, что при желании ее можно сделать дома, своими руками. Подробно о том, как сделать гидролат в домашних условиях, вы можете прочитать в отдельном обзоре.

Факт. Настоящий гидролат обладает легким, тонким ароматом растения, из которого он получен. Если он пахнет слишком интенсивно, велика вероятность, что производитель добавил в него синтетическую отдушку. Такой состав не может называться натуральным — использовать его в повседневном уходе не стоит.

Федеральное агентство новостей /

Свойства гидролатов

Косметологи нередко называют гидролат живым, так как, будучи абсолютно натуральным, со временем он может меняться. В косметической промышленности даже появился термин «созревание» средства, которое применяется только по отношению к цветочной воде. После ее получения должно пройти время, чтобы биоактивные компоненты стабилизировались. Как правило, гидролат «набирает силу» в течение трех-четырех недель, после чего его свойства остаются стабильными до 6–12 месяцев.

При этом состав может меняться даже внешне. На его поверхности могут появиться хлопья или пленка, которые, если встряхнуть флакон, растворяются без следа. Эти примеси не говорят, что средство испортилось. Они свидетельствуют о том, что в цветочной воде продолжаются естественные процессы ― самоорганизация веществ. Чтобы их замедлить, можно хранить цветочную воду в холодильнике.

Так как в составе ― лишь мягкая, дистиллированная вода и растворимые биоактивные компоненты растений, он оказывает ограниченное воздействие на кожу.

Увлажнение. Это главная задача, с которой гидролаты прекрасно справляются. По мягкости воздействия их сравнивают с талой водой: при нанесении они не создают пленки, а при испарении не вытягивают из эпидермиса влагу. Благодаря этому даже сухая кожа остается увлажненной, а ощущение дискомфорта и стянутости надолго проходит.

Тонизирование. Этот эффект обеспечивают увлажнение и насыщение эпидермиса биоактивными веществами. Тонизирующее действие средства более выражено, чем, например, минеральной воды, которую также считают натуральной альтернативой тоникам.

Ароматизация. Состав обладает приятным, цветочным запахом. И эта нежная нотка долго остается на коже и волосах после распыления. Натуральный продукт не вызывает чувствительности к солнцу, поэтому использовать его можно летом, когда духи и туалетная вода кажутся слишком насыщенными.

pixabay.com /

Применение гидролата

Бьюти-блогеры советуют использовать цветочную воду буквально для всего: и для увлажнения, и для очищения, и даже для стимуляции роста волос. Но важно понимать, с какими задачами она может справиться, а чего ожидать от нее не стоит.

Тоник гидролат

Использовать средство можно вместо тоника. Оно прекрасно справляется с задачей увлажнения и тонизирования. Применять его можно в утреннем и вечернем уходе, но только на очищенной коже.

Сначала лицо нужно умыть, а уже потом распылить на него гидролат. Он станет хорошим «проводником» для сыворотки или крема, которым поможет проникнуть в эпидермис. Чтобы упростить задачу, производители обычно выпускают гидролаты во флаконах с распылителем. Мелкодисперсная взвесь цветочной воды «садится» на кожу легкой вуалью и незаметно испаряется.

Если кожа сухая, наносить на нее гидролат можно в течение дня. Это избавит от ощущения стянутости и дискомфорта. Но вот пытаться с его помощью решить другие проблемы — задача неосуществимая.

Факт. Гидролаты, в отличие от тоников, не обладают очищающим действием, поэтому протирать лицо в конце дня диском с цветочной водой для очищения не стоит. Средство не растворит себум и оставит загрязнения в порах и на поверхности кожи.

Также не стоит надеяться, что гидролат справится с проблемой избыточной жирности. В его составе нет себорегулирующих добавок, кислот или отшелушивающих веществ. Поэтому при избыточной жирности стоит выбирать тоник с себорегулирующим действием, а гидролат использовать лишь как вспомогательное средство время от времени.

Гидролат для волос

Натуральный состав может быть полезен коже головы, но надеяться на ускоренный рост или увеличение густоты волос тоже не стоит. Он увлажнит кожу и оставит на прядях приятный аромат. Однако существенно влиять на состояние эпидермиса и «работу» волосяных фолликул он не в силах.

Для ускорения роста волос следует сочетать несколько средств и техник, и гидролат станет лишь одним из компонентов этой программы. Используя его в комплексе с массажем, разогревающим маслом и аппаратными методиками (например, Дарсонвалем), можно добиться отличного результата.

pixabay.com /

Как выбрать гидролат

Выбирайте цветочную воду по типу кожи — тогда эффект будет более выражен.

Сухая кожа

Выбирайте состав на основе шиповника, липы, розы, иланг-иланга, василька, жасмина. Используйте в течение дня, когда почувствуете неприятную стянутость лица. Гидролат станет незаменимым помощником летом, когда кожа испытывает двойную нагрузку от сухого жаркого воздуха на улице и кондиционированного в помещении.

Нормальная кожа

Для беспроблемного эпидермиса средство тоже отлично подойдет. Применять его стоит летом, когда не хочется перегружать лицо плотными кремами или тониками, оставляющими пленку. Варианты для повседневного ухода ― цветочные воды из петрушки, ромашки, зеленого чая, розмарина.

Возрастная кожа

После 40 лет можно сделать гидролат обязательным средством ухода. Он станет поставщиком ценных, биоактивных веществ, которые помогут поддерживать эпидермис увлажненным, тонизированным, плотным и упругим. С этой задачей справляются составы из зеленого чая, розы, лаванды, подорожника, василька.

Жирная кожа

Цветочные воды не помогут справиться с избыточной жирностью, но они не перегружают эпидермис маслами. А потому становятся хорошей альтернативой тоникам летом, а также в периоды нормализации салоотделения. Поддержать здоровье эпидермиса и защитить от появления акне помогут составы с крапивой, розмарином, мятой, мелиссой, шалфеем.

Топ лучших гидролатов для лица по версии ФАН

Мы подготовили подборку средств по отзывам покупателей и бьюти-блогеров. В ней представлены только российские продукты: крымские гидролаты и средства от брендов натуральной косметики. Благодаря обилию предложений на рынке, выбрать состав для повседневного ухода можно по доступной стоимости, а также попробовать несколько цветочных вод в поиске лучшей.

Kleona — «Гидролат лаванды»

prt scr Яндекс.Маркет /

Средство в темном флаконе защищено от действия солнечных лучей. Объем флакона небольшой ― 100 мл, но хватает его надолго. Производитель отмечает, что лавандовая вода обладает приятным ароматом, отличным увлажняющим действием и подойдет для эпидермиса, склонного к сухости и чувствительности. Поможет при укусах насекомых: если нанести ее точечно на волдырь, то зуд и раздражение быстро пройдут.

Пользователи отмечают, что пахнет лавандовая вода, действительно, роскошно, а кожа после использования становится бархатистой, нежной. Подсушивающего действия у нее нет, но некоторые замечают и себорегулирующий эффект.

Средняя цена — 298 рублей.

Краснополянская косметика — «Гидролат розмарина»

prt scr Яндекс.Маркет /

Продукция этого российского производителя поставляется в темных, даже невзрачных флаконах. Этикетка простая, без дизайнерских изысков, но очень подробная. Изготовитель позаботился о том, чтобы максимально полно рассказать о возможностях своей продукции и дать рекомендации по ее применению. Розмариновая вода рекомендована для эпидермиса, склонного к жирности, обладает успокаивающим действием, сужает поры и усиливает микроциркуляцию в тканях, тем самым уменьшая выраженность отеков.

По мнению пользователей, она обладает хорошим освежающим действием. Даже при склонности к жирности способна хорошо увлажнить лицо, не оставив на нем ни намека на пленку. Отмечают выраженную увлажненность и ощущение комфорта на коже, что спасает летом в кондиционируемых помещениях и быстро возвращает тонус после пляжа.

Средняя цена — 233 рубля.

Крымская роза — «Гидролат розы»

prt scr Яндекс.Маркет /

Содержание натуральных розовых масел в средстве составляет 0,02–0,12%, также оно содержит комплекс биоактивных компонентов из лепестков крымской розы. Производитель рекомендует свою продукцию как решение для ухода за возрастной кожей, которое помогает справиться с изменениями, поддержать тонус, снять стресс и усталость. Поставляется в прозрачных флаконах с пульверизатором, жидкость удобно распылять на лицо, нанося после умывания и в течение дня.

По отзывам, цветочная вода обладает изумительным ароматом, а пульверизатор распыляет ее в мельчайшую дымку. Объем большой — хватает продукта надолго. Кожа становится гладкой, мягкой, увлажненной, с ровным тоном, а ощущение свежести сохраняется на несколько часов.

Средняя цена — 299 рублей.

MI&KO — «Гидролат Ромашки»

prt scr Яндекс.Маркет /

Нежное и деликатное средство, которое подойдет для ухода за самой чувствительной кожей. Гипоаллергенно, смягчает и восстанавливает эпидермис, поддерживает регенеративные процессы. Использовать его можно как для повседневного ухода при повышенной чувствительности, склонности к раздражению, так и в качестве средства для восстановления функций кожи после порезов, солнечных ожогов, обветривания и укусов насекомых.

По мнению пользователей, средство увлажняет и тонизирует, обладает полностью натуральным составом. Его широкий спектр действия позволяет применять цветочную воду как в повседневном уходе, так и для решения проблем кожи. Однако запах ромашки не нравится большинству покупателей, которые готовы «потерпеть» лишь ради эффекта цветочной воды. Также отмечают малый объем флакона, из-за чего средство оказывается дороже конкурентов.

Средняя цена — 332 рубля.

Levrana — «Гидролат шалфея»

prt scr Яндекс.Маркет /

Продукт от бренда натуральной косметики Леврана позиционируется как средство для ухода за лицом и волосами. Он обладает антисептическим, успокаивающим и противовоспалительным действием, поддерживает тонус тканей, ускоряет заживление повреждений. Производитель советует наносить его на спонж и протирать лицо для увлажнения и питания, а также распылять на пряди, чтобы придать им шелковистость и блеск.

Пользователи отмечают, что состав обладает приятным запахом, успокаивающим и освежающим действием. Защищает от чувства сухости в жаркую погоду, удобен в путешествиях: небольшой флакон из темного стекла удобно носить с собой даже в маленькой сумочке. После распыления совсем не ощущается на теле. Но некоторых покупателей смущает, что в состав входит бензиловый спирт, использованный производителем в качестве консерванта, а также недолговечный распылитель, который нередко подводит в процессе использования средства.

Средняя цена — 474 рубля.

Крымские Сказки — «Гидролат василька»

prt scr Яндекс.Маркет /

Большой флакон, удобный пульверизатор и натуральный, нежный состав обращают на себя внимание в этом средстве. Оно подходит не только для ухода за возрастной или нежной, чувствительной кожей. Оно способно снимать раздражение с деликатной кожи вокруг глаз, успокаивать и обеспечивать этой зоне особое увлажнение. Производитель отмечает, что продукт обладает антикуперозным действием и продлевает молодость эпидермиса.

Пользователи замечают, что средство выполняет «обещания», заявленные в аннотации: и с раздражением кожи справляется, и мешки под глазами помогает убрать. При нанесении не оставляет чувства липкости и хорошо увлажняет. Натуральный запах нравится не всем, некоторым покупателям он кажется странным и не слишком приятным. Но цена позволяет закрыть глаза на этот недостаток: среди аналогов этот продукт ― один из самых доступных.

Средняя цена — 220 рублей.

Сочинка — «Гидролат петрушки»

prt scr Яндекс.Маркет /

Продукт от недорого бренда натуральной косметики подойдет увядающей коже. Он обладает тонизирующим и антисептическим действием, а также оказывает легкий отбеливающий эффект. Изготовитель обещает, что «цветочная вода» из петрушки поможет справиться с пигментацией и придать коже свежесть, ровный тон.

По мнению пользователей, с задачей по выравниванию тона средство не справляется, но зато быстро впитывается, хорошо освежает, помогает избавиться от отеков под глазами и не вызывает аллергии. Если хранить его в холодильнике, тонизирующий эффект более выражен. Запах приятный и натуральный, флакон удобно держать в руке, а распылитель работает безотказно.

Средняя цена — 198 рублей.

Аромашка — «Гидролат зелёного чая»

prt scr Яндекс.Маркет /

Производитель рекомендует средство для ухода за кожей, склонной к увяданию. Комплекс биоактивных компонентов зеленого чая восстанавливает ее тонус, упругость, обеспечивает качественное увлажнение. Аромат нейтральный, приятный, аллергических реакций состав не вызывает. Его действие нежное и деликатное, а потому в повседневном уходе он может стать любимым продуктом.

По мнению пользователей, с задачей увлажнения и тонизирования «чайная вода» справляется, хорошо освежает лицо, наполняет кожу влагой и улучшает ее цвет. Флакон из стекла кажется добротным, его удобно держать в ладони, а аккуратная и стильная упаковка превращает натуральный продукт в недорогой подарок сестре или подруге.

Средняя цена — 333 рубля.

Cetraria ladonia — «Гидролат крапивы»

prt scr Яндекс.Маркет /

В составе — 99 процентов натурального дистиллята из листьев и стеблей крапивы. Но так как такая комбинация биоактивных веществ недостаточно устойчива к внешним факторам, производитель признается, что добавляет в раствор консервант. При этом его свойства остаются неизменными: антикуперозное действие будет полезным для возрастного эпидермиса, противовоспалительное и поросуживающее ― для жирного. Он мгновенно освежает лицо, так как стимулирует кислородный обмен и наполняет эпидермис влагой.

По отзывам, состав и действие продукта не вызывают нареканий. Он позволяет быстро ощутить увлажнение и тонизирование после распыления на лицо. Объем флакона привычный ― 100 мл, но сам он изготовлен не из стекла, а из прозрачного пластика. Да и стоимость высоковата: среди аналогов нашего рейтинга этот гидролат оказался самым дорогим.

Средняя цена — 504 рубля.