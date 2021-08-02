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Сергей Шишкарев раскритиковал работу главного тренера женской сборной России по гандболу
Спорт
Сергей Шишкарев раскритиковал работу главного тренера женской сборной России по гандболу
facebook.com  /  Федерация гандбола России / Handball Federation of Russia

Токио, 2 августа. Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев подверг жесткой критике работу главного тренера женской команды страны Алексея Алексеева на Олимпиаде в Токио.

Сборная России крайне неудачно начала олимпийский турнир в Японии. Сначала девушки сыграли вничью с бразильянками 24:24, затем сенсационно уступили команде Швеции со счетом 24:36. Россиянки, в итоге, после череды неудачных матчей одержали три победы. Были обыграны сборные Венгрии, Франции и Испании. Однако президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев очень недоволен методикой работы главного тренера россиянок Алексея Алексеева. Специалист пообещал, что после Олимпиады в Токио будут сделать выводы.

«Что мешало производить плановую ротацию? Все бы почувствовали уверенность. А теперь у нас два состава, вот что получилось. Разговор с тренером будет серьезный. Я считаю, что так работать, так дискредитировать команду нельзя. Нельзя так издеваться над девчонками! Они — молодцы. Тренер сегодня загубил игру. Получит по мозгам!» — сообщил Шишкарев на пресс-подходе после матча Россия-Испания.

Ранее американский пловец Райан Мерфи оправдался за свои слова о допинге в российской команде. Атлет из США считает, что вопрос о допинге ему задали в неподходящий момент. Он подчеркнул, что проблема использования запрещенных препаратов перед соревнованиями существует, но он лично не делал никаких отсылок к странам или конкретным спортсменам.

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олимпиада гандбол шишкарев сборная россии
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