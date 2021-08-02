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Тихановская потребовала провести расследование на фоне инцидента с Тимановской

  /   Обновлено: 02 августа 2021 11:10
Политика
Тихановская потребовала провести расследование на фоне инцидента с Тимановской
tsikhanouskaya.org  /  Светлана Тихановская

Токио, 2 августа. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская высказалась по инциденту со спортсменкой Кристиной Тимановской.

Подавшаяся в политику домохозяйка прокомментировала якобы попытку похищения белорусской легкоатлетки Тимановской на Олимпиаде в Токио. Тихановская сравнила эту ситуацию с экстренной посадкой самолета Ryanair. Инцидент показал, что это не исключительный случай, полагает женщина.

«Кристина Тимановская — это доказательство того, что любой белорусский спортсмен, отправленный на Олимпиаду, может стать заложником», — подчеркнула Тихановская.

Якобы ни один белорус, который покинул пределы родной страны не находится в безопасности, утверждает экс-кандидат на пост главы республики. По ее словам, граждан могут «попытаться похитить».

Тихановская также выдвинула требование к Международному олимпийскому комитету. Женщина настаивает на разбирательстве и расследовании в отношении руководящего состава Национального олимпийского комитета.

Ситуация с белорусской спортсменкой проясняется в Токио, передает НСН. Организационный комитет Олимпийских игр ведет работу с МОК по инциденту с легкоатлеткой Тимановской.

Представитель Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин рассказал, что участница Олимпиады попросила убежища в Польше. Тимановская уже подала соответствующее заявление.

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олимпиада Тихановская тимановская
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