Чихание может указывать на коронавирус у вакцинированных россиян

Москва, 2 августа. Вакцинированный человек все равно может заразиться коронавирусом, пока иммунитет после прививки не сформируется окончательно.

При этом прошедшие процедуру вакцинации могут даже не заметить, что болеют. Об этом рассказал российский врач Тимур Пестерев, перечислив характерные симптомы болезни.

«Общим правилом в данном случае становятся легкие недомогания. Например, для привитых характерны чихание, общие симптомы ОРВИ», — объяснил Пестерев.

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко описал признаки затяжного коронавируса. К самым распространенным относятся когнитивная дисфункция, усталость и одышка.

Также Проценко объяснил, что именно вакцинация является залогом победы над коронавирусом. По его словам, решение сделать прививку является проявлением ответственной гражданской позиции, пишет «Ридус».

Четыре препарата используются для вакцинации от коронавируса в России. Одним из них является «Спутник Лайт», передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».