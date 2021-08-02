Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 августа 12:10
12:08
Происшествия
Более 300 человек стали жертвами наводнений в центре Китая
12:07
Общество
Директор певицы МакSим рассказала ФАН о своей выписке из больницы
12:04
Общество
Географ Ингилевич объяснил, кто может стать профессиональным путешественником
12:03
Происшествия
Еще 15 лесных пожаров удалось ликвидировать на территории Якутии
12:02
Происшествия
Изготовителя поддельных справок о медотводе от вакцинации задержали в Москве
12:02
Общество
Змей Горыныч появился в лесопарке «Сказка» во Владимирской области
12:01
Происшествия
Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Крыму
11:56
Происшествия
Каркасный ангар загорелся на севере Петербурга
11:55
Армия
Аналитик Литовкин объяснил, как Россия сможет уничтожать вражеские космические спутники
11:52
Происшествия
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Аммана
Все новости

Чихание может указывать на коронавирус у вакцинированных россиян
Общество
Чихание может указывать на коронавирус у вакцинированных россиян
pixabay.com

Москва, 2 августа. Вакцинированный человек все равно может заразиться коронавирусом, пока иммунитет после прививки не сформируется окончательно.

При этом прошедшие процедуру вакцинации могут даже не заметить, что болеют. Об этом рассказал российский врач Тимур Пестерев, перечислив характерные симптомы болезни.

«Общим правилом в данном случае становятся легкие недомогания. Например, для привитых характерны чихание, общие симптомы ОРВИ», — объяснил Пестерев.

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко описал признаки затяжного коронавируса. К самым распространенным относятся когнитивная дисфункция, усталость и одышка.

Также Проценко объяснил, что именно вакцинация является залогом победы над коронавирусом. По его словам, решение сделать прививку является проявлением ответственной гражданской позиции, пишет «Ридус».

Четыре препарата используются для вакцинации от коронавируса в России. Одним из них является «Спутник Лайт», передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Чихание может указывать на коронавирус у вакцинированных россиян
вакцинация симптомы коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru