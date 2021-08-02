Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 августа 12:10
12:08
Происшествия
Более 300 человек стали жертвами наводнений в центре Китая
12:07
Общество
Директор певицы МакSим рассказала ФАН о своей выписке из больницы
12:04
Общество
Географ Ингилевич объяснил, кто может стать профессиональным путешественником
12:03
Происшествия
Еще 15 лесных пожаров удалось ликвидировать на территории Якутии
12:02
Происшествия
Изготовителя поддельных справок о медотводе от вакцинации задержали в Москве
12:02
Общество
Змей Горыныч появился в лесопарке «Сказка» во Владимирской области
12:01
Происшествия
Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Крыму
11:56
Происшествия
Каркасный ангар загорелся на севере Петербурга
11:55
Армия
Аналитик Литовкин объяснил, как Россия сможет уничтожать вражеские космические спутники
11:52
Происшествия
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Аммана
Все новости

Криминалисты опровергли существование «феномена Чикатило»

  /   Обновлено: 02 августа 2021 11:12
Происшествия
Криминалисты опровергли существование «феномена Чикатило»
wikipedia.org  /  Skainen2050

Москва, 2 августа. «Феномена Чикатило», при котором образцы биоматериалов якобы не совпадают, не существует, заявил руководитель главного управления криминалистики СКР Зигмунд Ложис.

Возможности современных молекулярно-генетических экспертиз позволяют найти в биологических следах индивидуальный ДНК-профиль, который является идентичным во всех типах тканей человека и не меняется в течение жизни. Таким образом, вероятность установить принадлежность биологических образцов какому-либо лицу близка к 100%, приводит слова эксперта РИА Новости.

Серийного убийцу Андрея Чикатило не могли поймать более десяти лет. Избегать ответственности ему удавалось с помощью статуса внештатного сотрудника милиции.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Криминалисты опровергли существование «феномена Чикатило»
следователи криминалистика феномен чикатило
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru