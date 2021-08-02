Криминалисты опровергли существование «феномена Чикатило»

Москва, 2 августа. «Феномена Чикатило», при котором образцы биоматериалов якобы не совпадают, не существует, заявил руководитель главного управления криминалистики СКР Зигмунд Ложис.

Возможности современных молекулярно-генетических экспертиз позволяют найти в биологических следах индивидуальный ДНК-профиль, который является идентичным во всех типах тканей человека и не меняется в течение жизни. Таким образом, вероятность установить принадлежность биологических образцов какому-либо лицу близка к 100%, приводит слова эксперта РИА Новости.

Серийного убийцу Андрея Чикатило не могли поймать более десяти лет. Избегать ответственности ему удавалось с помощью статуса внештатного сотрудника милиции.