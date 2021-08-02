Состояние миллиардеров в России выросло с начала года на 40 млрд долларов

Москва, 2 августа. Общий капитал российских миллиардеров в период январь-июнь 2021 года вырос на 39,4 млрд долларов, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

В основе вычислений индекса лежат данные акций компаний, где миллиардеры имеют доли. Для некоторых организаций расчет проводится исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на ценную бумагу. Всего рейтинг BBI составляют 500 позиций. На данный момент в него входят 24 россиянина, сообщает РИА Новости.

Среди них наиболее значительный рост состояния зафиксирован у основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова — на 6,4 млрд долларов, до 29,2 млрд долларов. Также заметно выросли капиталы у совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона и основного бенефициара НЛМК Владимира Лисина — на 5,8 млрд долларов и 5,5 млрд долларов соответственно.

Занимающий первое место среди российских миллиардеров один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин прибавил к своему состоянию 3,36 млрд долларов.

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