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В ДНР обвинили ВСУ в минометном обстреле территории Донбасса

  /   Обновлено: 02 августа 2021 11:47
Новороссия
В ДНР обвинили ВСУ в минометном обстреле территории Донбасса
Федеральное агентство новостей

Донецк, 2 августа. Бойцы ВСУ за сутки дважды нарушили перемирие на линии соприкосновения в Донбассе, заявили представители ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Украинская армия дважды открыла огонь по территории Донецкой Народной Республики. Военные ВСУ использовали для обстрела минометы, гранатометы, а также стрелковое оружие, подчеркнули в СЦКК.

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило два раза», — констатировали представители ДНР.

Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ открыли огонь по эвакуационному автомобилю в Донецкой Народной Республике. В результате обстрела погибли четверо военнослужащих Народной милиции республики. В военном ведомстве ДНР подчеркнули, что стрельба по санитарной машине велась целенаправленно, пишет RT.

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