В России заразились коронавирусом еще 23 508 человек

Москва, 2 августа. Российские врачи зафиксировали коронавирусную инфекцию у 23 508 человек в 84 регионах страны за прошедшие сутки.

Сообщение поступило от оперативного штаба по борьбе с заболеванием. Клинические проявления болезни отсутствовали у 9,3% из них. Зарегистрировано 785 летальных исходов. Полностью выздоровели от инфекции еще 14 893 пациента.

Риск развития слабоумия повышается у людей, которые переболели коронавирусом, ранее заявили ученые. Пациенты после заболевания жалуются на забывчивость, появление рассеянности, сниженную концентрацию внимания и «затуманенность» сознания.