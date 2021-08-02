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В России заразились коронавирусом еще 23 508 человек

  /   Обновлено: 02 августа 2021 11:14
Общество
В России заразились коронавирусом еще 23 508 человек
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 2 августа. Российские врачи зафиксировали коронавирусную инфекцию у 23 508 человек в 84 регионах страны за прошедшие сутки.

Сообщение поступило от оперативного штаба по борьбе с заболеванием. Клинические проявления болезни отсутствовали у 9,3% из них. Зарегистрировано 785 летальных исходов. Полностью выздоровели от инфекции еще 14 893 пациента.

Риск развития слабоумия повышается у людей, которые переболели коронавирусом, ранее заявили ученые. Пациенты после заболевания жалуются на забывчивость, появление рассеянности, сниженную концентрацию внимания и «затуманенность» сознания.

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