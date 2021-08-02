Криминалисты нашли новые эпизоды в деле поволжского маньяка

Москва, 2 августа. Сотрудники правоохранительных органов установили новые эпизоды в резонансном деле поволжского маньяка.

Мужчина оказался причастным к убийствам 30 женщин в Приволжском, Уральском и Центральном округах. Разобраться в запутанном деле серийного маньяка, державшего в страхе несколько регионов России, помогла созданная в 2014 году особая аналитическая группа. Об этом рассказал РИА Новости руководитель главного управления криминалистики (Криминалистического центра) СКР Зигмунд Ложис.

По его словам, в группу вошли специалисты по раскрытию особо тяжких преступлений против личности, имеющих признаки серийности. Эксперты имеют 20-летний опыт в расследовании подобных преступлений, что способствовало успешной работе по делу поволжского маньяка.