Как «Северный поток — 2» меняет геополитику, обсудят в пресс-центре «Патриот»

Строительство газопровода «Северный поток — 2» практически закончено. Украина, глядя на это, приняла новую реальность и теперь пытается получить хоть какую-то выгоду от сложившейся ситуации. Так, в условиях завершения строительства «Северного потока — 2» украинский политический эксперт Тарас Семенюк посоветовал президенту своей страны Владимиру Зеленскому потребовать у США статус основного союзника вне НАТО.

Двойную игру ведут немецкие политики, которые пытаются на словах поддержать Украину, заявляя, что газопровод не навредит интересам Киева. По словам лидера «Христианско-демократического союза» (ХДС) Армина Лашета, Россия может попасть под санкционное давление, если будет использовать проект «СП-2» против Украины.

Более резко высказался экс-глава МИД Дании Уффе Эллеманн-Йенсен. Он призвал Запад приложить все усилия, чтобы превратить российский газопровод «Северный поток — 2» в пиррову победу России.

Громкие политические заявления и реальное влияние «Северного потока — 2» на геополитику обсудят эксперты в прямом эфире, организованном Медиагруппой «Патриот». Специалисты ответят на вопросы, что будет с Украиной после запуска проекта и почему Германия, несмотря на жесткое давление со стороны США, не отказалась от российского газа.

Эфир состоится в понедельник, 2 августа, в 15.30.

Мы приглашаем коллег-журналистов в нашу студию задать вопросы гостям эфира. Их можно озвучить удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894. Вопросы обязательно прозвучат в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

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