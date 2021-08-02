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Министр здравоохранения Ирана призвал нового президента ввести локдаун
Весь мир
Министр здравоохранения Ирана призвал нового президента ввести локдаун
wikipedia.org  /  Armin2210 / CC BY-SA 4.0

Тегеран, 2 августа. Министр здравоохранения Ирана Саид Намаки призвал к вводу двухнедельного локдауна по всей стране для остановки наблюдаемого роста заболеваемости COVID-19. К обеспечению ограничений чиновник предложил привлечь не только полицию, но и вооруженные силы.

В письме к избранному президенту республики Эбрахиму Раиси (инаугурация назначена на 5 августа) министр сообщил, что в текущей пятой волне заболеваемости основную роль играет штамм «Дельта», отличающийся повышенной вирулентностью — способностью вызывать болезнь или гибель.

«Давление настолько велико, что я беспокоюсь, что даже этого плана будет недостаточно, если мы не снизим экспоненциальную нагрузку болезней за счет быстрых профилактических мер и повышения приверженности протоколам здравоохранения», — пишет Намаки.

Данное обстоятельство, в свою очередь, может привести к «катастрофическим и необратимым» последствиям для страны в целом и системы здравоохранения в частности. В случае попустительства властей вопрос будет стоять о том, что закончится раньше: больничные койки или персонал.

«Несмотря на то, что они (врачи — прим. ред.) вакцинированы, все они заболевают из-за длительных периодов бессонницы и стресса», — рассказал министр.

С Намаки согласны руководители 65 медицинских университетов и факультетов по всей стране. Они составили коллективное письмо для действующего президента — Хасана Роухани, где изложили те же тезисы.

Примечательно, что министр противоречит самому себе, так как в период пандемии он хвалил руководство страны за успехи в подавлении коронавируса.

«Сегодня мир в восторге от того, как нам удалось с божьей помощью сдерживать болезнь и производить лекарства, оборудование и вакцины», — говорил Намаки в конце июля.

Эпидемия в Иране

По официальным данным, с февраля 2020 года в республике зафиксированы 3 903 519 случаев заражения. Заболеваемость можно разделить на пять волн, каждая из которых в 1,5-4 раз оказалась сильнее предыдущей. Суточный рекорд заражаемости зафиксирован 27 июля текущего года, когда COVID-19 оказался обнаружен у 34 951 человек. При этом 91 тысяча иранцев уже погибла от инфекции. Летальность, таким образом, равняется примерно 2,33%.

Соблюдение санитарных мер в республике находится на очень низком уровне. Правительство ввело многочисленные ограничения с начала эпидемии, однако за их соблюдением власти практически не следили. Последний пример относится к шестидневному «локдауну» в Тегеране и Альборзе в конце июля, в ход которого не прекратил свою работу ни один малый бизнес, а ограничение на поездки по улицам игнорировалось. Требования о ношении масок и о социальном дистанцировании соблюдают менее 40% иранцев.

Во многом это связано со сложной экономической ситуацией, спровоцированной западными санкциями: последние три года в стране наблюдается инфляция на уровне 30-40%, а предприятия и бизнес испытывают большую финансовую нагрузку, ввиду чего строгий локдаун чреват для них исчезновением.

Штамм «Дельта» обнаружен в 29 провинциях из 31, и больницы на этих территориях быстро заполняются пациентами. При этом в иранском минздраве считают, что пик текущей волны еще впереди.

Вакцинация в стране не несет обязательного характера, и к настоящему моменту из 83-миллионного населения страны хотя бы одну дозу вакцины получили не более десяти миллионов человек.

Препараты импортируются из Китая, России, Индии, Кубы. Также некоторое их количество было получено по глобальной программе COVAX. Существует и иранская вакцина — COVIran Barakat, которой привились около полумиллиона граждан республики и производство которой стремительно наращивается. Две дозы этого препарата были введены верховному лидеру страны Али Хаменеи.

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иран вакцинация коронавирус
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