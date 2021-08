Министр здравоохранения Ирана призвал нового президента ввести локдаун

Тегеран, 2 августа. Министр здравоохранения Ирана Саид Намаки призвал к вводу двухнедельного локдауна по всей стране для остановки наблюдаемого роста заболеваемости COVID-19. К обеспечению ограничений чиновник предложил привлечь не только полицию, но и вооруженные силы.

В письме к избранному президенту республики Эбрахиму Раиси (инаугурация назначена на 5 августа) министр сообщил, что в текущей пятой волне заболеваемости основную роль играет штамм «Дельта», отличающийся повышенной вирулентностью — способностью вызывать болезнь или гибель.

.@SaeedNamaki asks for military's "help" to control COVID-19 catastrophe in Iran while no such measure was taken in the past 4 waves.

Hospitals are full & shortages of everything prevalent, across Iran.

Harirchi: "Numbers are much higher!”#IranTruth https://t.co/oNLqwX9AlN