Учащийся коррекционной школы изнасиловал 12-летнего приятеля в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 августа. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетнего в Санкт-Петербурге.

Как сообщает источник Федерального агентства новостей (ФАН) в правоохранительных органах, 30 июля в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ее 12-летнего сына изнасиловал знакомый. Было установлено, что речь идет о 14-летнем парне, который учится в седьмом классе коррекционной школы. После совершения преступления подросток сбежал.

Мальчика задержали ночью в его квартире. После оформления в отделении его передали родителям. Теперь подозреваемому в совершении тяжкого преступления грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее DEITA сообщало о жителе Южно-Сахалинска, который получил пожизненный срок за убийство малолетней девочки.