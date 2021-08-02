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Терапевт Алексеева рассказала, как подготовиться к вакцинации от коронавируса
Общество
Терапевт Алексеева рассказала, как подготовиться к вакцинации от коронавируса
pixabay.com

Москва, 2 августа. Предварительная консультация с медицинскими специалистами поспособствует успешному прохождению вакцинации против COVID-19.

Россиянам рекомендуется посетить терапевта перед прохождением процедуры вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом в беседе с информационным агентством URA.Ru рассказала врач-терапевт высшей категории Лариса Алексеева.

По словам медицинского специалиста, к числу рекомендованных обследований относится анализ крови на сахар. Также следует измерить давление перед прохождением процедуры. В том случае, если у пациента нет времени на необходимые обследования, Алексеева советует обратиться в частные клиники.

Вакцинация является эффективным способом профилактики заражения коронавирусом. Как сообщалось ранее, в Санкт-Петербурге начали применять однокомпонентный препарат «Спутник Лайт». Важной также является и ревакцинация. Она позволяет поднять уровень антител и защититься от новых штаммов SARS-nCoV-2, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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вакцинация рекомендации коронавирус
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