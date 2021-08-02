Новые коронавирусные ограничения вступили в силу в Ливане

Бейрут, 2 августа. Ливан вводит ограничения на посещение популярных туристических локаций на фоне растущего числа заражений COVID-19. Новые меры распространяются на пляжи, бары и рестораны.

Согласно указу министерства здравоохранения республики, любой человек старше 16 лет при посещении этих мест обязан будет предъявить сертификат о вакцинации, справку об отрицательном тесте на коронавирус или о перенесенной инфекции. В противном случае в доступе будет отказано.

Lebanon implements COVID-19 health pass https://t.co/RnoIVkALq9 — Syeda Shabana Ashraf (@SyedaShabanaAsh) August 2, 2021

Также ведомство заявило, что сотрудники пляжей, баров и ресторанов, которые не прошли вакцинацию, будут обязаны проходить тестирование на COVID-19 каждые 72 часа.

Новые правила вступили в силу в понедельник.

В настоящий момент в Ливане в самом разгаре туристический сезон, при этом ежедневные показатели по COVID-19 колеблются на уровне около 1 000 заражений. При этом медики предупреждают о неспособности системы здравоохранения страны справиться с новой волной заболевания.

По мнению ливанских врачей, стремительно распространяющийся дельта-штамм COVID-19 способен «добить» и без того хрупкий медицинский сектор, который переживает, пожалуй, свои худшие времена на фоне затяжного кризиса.

«[Рост числа случаев заболевания коронавирусом] является обострением и без того сложной ситуации, — заявил в беседе с Al Jazeera доктор Фирас Абьяд, заведующий Университетской больницей Рафика Харири. — Наши ресурсы для борьбы с новой волной уже не те, что были год назад или даже прошлым летом. Мы не очень подготовлены к тому варианту [коронавируса], который кажется нам опасным».

Сейчас ливанские медучреждения продолжают сталкиваться с регулярными отключениями электричества, спровоцированными энергетическим и топливным кризисом. На его пике электроэнергия в некоторые районы подавалась всего лишь на час в сутки, поэтому персоналу больниц приходилось прибегать к помощи резервных генераторов. Впрочем, из-за дефицита топлива и они не могли обеспечить бесперебойную работу оборудования.

“We don’t have enough electricity to plug in an oxygen machine” Serve power cuts, a fuel crisis and a collapsed economy #lebanoncrisis ⁦@AJEnglish⁩https://t.co/x5ZWXpSclj — Madeleine Bolas (@madeleine_bolas) July 17, 2021

Помимо этого в стране наблюдается острая нехватка медпрепаратов, среди которых и жизненно важные. Из-за падения курса лиры правительство Ливана оказалось неспособно более закупать лекарства, большая часть которых импортируется из-за границы. В этих условиях прилавки аптек фактически опустели: владельцы заявляют, что прекратились поставки препаратов от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, рака, рассеянного склероза и прочие.

Согласно официальным данным, по состоянию на 1 августа в Ливане было зафиксировано 1 147 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии достигло 562 527 человек.