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Трамп обвинил СМИ в сокрытии реальных фактов о президентских выборах
Политика
Трамп обвинил СМИ в сокрытии реальных фактов о президентских выборах
flickr.com  /  The White House

Вашингтон, 2 августа. Новые доказательства «нарушений», которые зафиксировали на президентских выборах в США в 2020 году, появятся в ближайшее время. Об этом сообщил бывший глава страны Дональд Трамп.

По словам Трампа, существуют значительные и безоговорочные доказательства того, что президентские выборы были подорваны из-за ряда нарушений и случаев мошенничества. Он добавил, что ранее в США никогда такого не происходило.

«Многое из этого уже хорошо известно, и гораздо больше появится в ближайшем будущем», — написано в распространенном заявлении Трампа.

Кроме того, бывший американский лидер обвинил СМИ, которые «связаны с радикальными левыми демократами», в утаивании реальных фактов о выборах. Журналисты не позволили гражданам узнать о том, что произошло на самом деле.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия якобы предпринимает попытки вмешиваться в промежуточные выборы. Они должны пройти в Соединенных Штатах в 2022 году, передает НСН.

В России уже этой осенью пройдут выборы депутатов в Государственную думу. В Москве началась регистрация на онлайн-голосование.

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выборы сша трамп
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