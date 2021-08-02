Глава минкурортов Кубани объяснила, что такое сознательный туризм в эпоху COVID-19

С 1 августа в Краснодарском крае изменились правила заселения. Связано это с COVID-19 и вакцинацией, которую теперь обязаны пройти непривитые туристы и те, у кого нет медотвода.

Итак, правила

Гостям теперь необходимо иметь сертификат о вакцинации или справку о получении хотя бы первого компонента. Также можно предоставить отрицательный ПЦР-тест и потом обязательно пройти вакцинацию в течение трех дней с момента заселения. Основанием для заселения также являются документ о перенесенном коронавирусе в течение полугода или справка о медотводе с отрицательным тестом.

Детям в возрасте от 15 до 18 лет достаточно отрицательного ПЦР-теста. До 14 — никакие дополнительные документы не нужны.

Все эти требования касаются любых объектов размещения: санаториев, пансионатов, отелей и малых гостевых домов. Если человек решит не проходить вакцинацию, ему может грозить административное наказание — штраф до 30 тыс. рублей в соответствии со ст. 20.6.1 КоАП РФ.

Уже начали работать мониторинговые группы, которые будут следить за исполнением постановления губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. В состав контролеров вошли сотрудники кубанского минкурортов, представители муниципалитетов и правоохранительных органов.

«Для нас важно сохранить здоровье не только наших жителей, но и всех туристов, которые приезжают на отдых на наши курорты. Сегодня вакцинация — это единственный способ не обрушить нашу систему здравоохранения и не допустить локдауна. Во многом продолжение курортного сезона будет зависеть от сознательности отдыхающих. Мы надеемся, что наши гости подойдут к этому вопросу весьма сознательно и не будут нарушать правила, которые установлены на Кубани», — заявила врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина.

Ответственность за исполнение взятых на себя обязательств ложится на туриста.

«Я бы не стал играть с огнем на месте туристов и выполнял бы эти требования. Просто помню, насколько жесткими были правила в прошлом году, когда были тотальные ограничения, пропускной режим и максимальный контроль. Оштрафовали много людей за неисполнение режима, поэтому, уверен, лучше сделать так, как требуют, чтобы избежать проблем», — рассказал ФАН Никита Гордин, житель Краснодара.

Невские Новости / Анастасия Барашкова

Планы на август

«Всего в августе мы планируем, что будет работать свыше 2800 средств размещения общей вместимостью порядка 200 тысяч мест», — рассказали в администрации Сочи.

Прививку как в Сочи, так и в других городах региона может поставить любой желающий. Из многих санаториев и отелей организуют трансфер в ближайший пункт вакцинации или даже проводят вакцинацию на своей территории.

«11 здравниц подали соответствующие документы в минздрав Краснодарского края. Первый подобный пункт вакцинации несколько дней назад открыли в «Жемчужине», — добавили специалисты департамента курортов и туризма администрации Сочи.

Представители туриндустрии говорят, что в конце июля тех, кто приезжал на сочинские курорты с сертификатом или с документом о получении первой дозы вакцины, было около 40%. Всем, кому вакцина будет необходима на месте, ее хватит.

«Сегодня на курорте стабильно работает 32 пункта вакцинации. Их количество с каждым днем увеличивается. На сегодняшний день прививку от коронавируса получили более 140 тысяч человек. Важно не сбавлять темпы вакцинации и выработать коллективный иммунитет», — отметил Алексей Копайгородский, глава Сочи.

пресс-служба администрации Сочи /

А что туристы?

Поток туристов на курорты Краснодарского края пока не снижается. Власти региона не говорят о том, что замечены какие-то массовые отказы от туров, а гостей меньше не становится. Только в Сочи за август ждут почти миллион туристов.

«Мы приехали отдыхать с мужем и дочкой в Лазаревское. Море прям горячее, очень нравится. Мы не антипрививочники, но пока ставить ее не хотим. Думаем, рассуждаем. Живем здесь не в отеле, а у родственников, им наши ПЦР-тесты не нужны, они нас очень ждали. Хотя перед перелетом мы их все равно сделали, все хорошо», — поделилась с ФАН Наталья Шишкина, которая проводит отпуск на Кубани.

pixabay.com /

«Много гостей в регионе сейчас отдыхает из центральной полосы России, москвичи почти все с QR-кодами, с бумагами. Они же им нужны были, чтобы по кафе ходить… У меня хоть и небольшой гостевой дом, но проблемы мне не нужны: все проверяем, никого без необходимых документов не заселяем», — поделился с корреспондентом ФАН владелец гостевого дома в Геленджике.

Туристы отмечают, что между Кубанью и Крымом приходится очень часто выбирать. И на полуострове меры не такие жесткие, но все равно сотни тысяч гостей хотят провести свой отпуск на курортах Краснодарского края. Пока он все еще готовится поставить рекорд по количеству гостей, отдохнувших в регионе.

Ранее ФАН рассказывал, что хозяйка гостевого дома в Анапе обматерила туристов после того, как они попросили об уборке в номере. История вызвала широкий общественный резонанс, в «Атмосфере» побывали представители надзорных органов — было вынесено несколько предписаний об устранении нарушений. После этого объект размещения был закрыт по решению суда на два месяца.