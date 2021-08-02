Анатолий Вассерман: «Безлимитные легионеры. Проблема футбола РФ — не в иностранцах»

Недавнее нерадостное выступление сборной Российской Федерации на чемпионате Европы вновь подстегнуло вечный спор о причинах слабости нашего футбола по сравнению со многими другими странами (не только европейскими). Я ни в коей мере не болельщик этого вида спорта: сколько себя помню, столько и равнодушен к нему. Но, возможно, поэтому смогу без избытка эмоций порассуждать об одной из обсуждаемых причин. Ведь каждый знает, как воспитывать детей, играть в футбол и управлять государством!

Прежде всего замечу: причин для отставки главного тренера сборной не вижу. Станислав Саламович выполнил ровно то, что потребовали от него наниматели. В контракте на чемпионат мира ему, насколько я помню, явным образом предложили добиться выхода команды из группового этапа турнира в игры на выбывание — что и сделано. В контракте на чемпионат Европы, судя по доступной мне части публикаций, попросили только выйти через отборочные игры в групповой этап — туда команда и вышла. Похоже, в Российском футбольном союзе довольно точно представляют, чего можно ждать от сборной. Правда, в 2018‑м команда сверхпланово победила в первой игре на вылет (1/8 финала), да ещё ни много ни мало Испанию, а сейчас ничего непредвиденного не совершила. Но план выполнила. Уход Черчесова — следствие не его собственных ошибок, а только наших преувеличенных ожиданий.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Если специалисты из РФС не заказали ничего большего, чем само попадание на чемпионат — значит, положение дел в отечественном футболе (в том числе и среди наших игроков зарубежных команд) и впрямь очевидным образом неблагополучное. Осталось понять: почему?

Большинство моих знакомых, обсуждающих вопрос «кто виноват?» не наедине с собою, полагают едва ли не главной трудностью команд высшей лиги лимит на легионеров — иностранных граждан. Главный довод — опыт Европы. С тех пор как граждане любой страны Европейского Союза получили право играть в командах любой другой страны ЕС, уровень игры там возрос настолько, что прочие команды (в том числе из европейских же стран, не входящих в ЕС) и не мечтают одолеть их в турнирах клубов. Да и в сборных командах всего мира легионеры, играющие в Европе, востребованы едва ли не больше своих соотечественников, остающихся дома. Есть и объяснение призыву к отмене лимита. Пока в команде иностранцев мало, для своих граждан остаётся так много мест, что нет причин для жёсткой конкуренции: мол, раз всё равно на поле выйдет — к чему выкладываться? Вот и не совершенствуются наши футболисты.

Правда, лимит на легионеров многие наши клубы обходят натурализацией — получением гражданства РФ для желаемых иностранных игроков. Лично я не слыхал о заметной разнице качества игры между этими двумя категориями понаехавших. Но конкуренцию между отечественными футболистами такая практика вроде бы должна обострить? Ан нет, не похоже: в клубах, где на поле выходят натурализованные, прочие игроки вроде не лучше, чем там, где без них обходятся. Переход натурализованного в другой клуб тоже не меняет качество игры его партнёров ни там, откуда он ушёл, ни там, куда пришёл.

Да и не похоже, что игроков, способных играть в лигах, где установлен лимит на легионеров, ровно столько же, сколько оставшихся для них мест. Насколько я могу судить, даже сейчас — после многолетнего старательного разрушения выстроенной в советское время системы раннего выявления и воспитания талантов (не только в футболе и вообще в спорте, но практически во всех сферах деятельности) — игроков, способных играть не хуже легионеров того качества, при каком уже можно получить и ещё можно принять приглашение в клуб РФ, у нас всё ещё куда больше, чем мест для них в наших клубах, нанимающих легионеров. То есть конкуренция вроде бы немногим слабее, чем была бы в отсутствие лимита. Но желаемого роста качества игры всё никак не наблюдается.

rfs.ru / Российский футбольный союз

Особенно если сравнивать с советским временем. Тогда легионеров — и даже натурализованных — у нас вовсе не было. А результаты — и клубов, и сборных — на международных соревнованиях, мягко говоря, лучше нынешних.

Похоже, не в лимите на легионеров дело. А, например (с моей — экономического публициста — точки зрения), в том, что щедрое спонсорство снижает зависимость дохода игроков от показываемых ими результатов. Насколько я могу судить, доля выручки от продажи билетов и атрибутики для болельщиков, не говоря уж о призах за участие в международных клубных турнирах, в бюджетах большинства отечественных клубов существенно меньше, чем в бюджетах сопоставимых по популярности на родине клубов той же Европы.

Романа Аркадьевича Абрамовича много лет ругали за громадные затраты на покупку британского клуба «Челси», да ещё и на последующую закупку для неё звёздных игроков и тренеров — но западные экономические издания подсчитали, что все расходы он давно возместил и уже не первый год получает чистую прибыль. Фирмы, владеющие сопоставимыми (в сравнении с отечественным уровнем) клубами, пока не пытаются сообщать о своих заработках на зелёных полях и в магазинах с клубными атрибутами — да и сколько тех магазинов?

Замечу: в советское время у большинства команд тоже были спонсоры — то крупные заводы (где спортсмены числились в штате, но фактически даже в довоенные времена работали разве что до выхода на уровень, требующий регулярных тренировок), то вооружённые силы, то местные власти… Но тогда хватало нематериальных способов призвать (а то и принудить) работать в полную силу и постоянно совершенствоваться. Да и спонсоры иной раз напоминали подопечным слова Шауля Иродионовича Вениаминова, более известного как Малый (по латыни — Paulus) апостол: кто не трудится — тот пусть и не ест (в ту эпоху это говорили часто, но без ссылки на автора). (Автор имеет в виду апостола Павла — первого ученика Иисуса Христа. — Прим. ФАН).

Global Look Press / Alexei Belikov/Russian Look

Сейчас все нематериальные поощрения и наказания провозглашены идеологически вредными. А оплата большинства футболистов, похоже, почти не зависит от результатов их труда. Слабо работает даже возможность выехать за рубеж в клубы попрестижнее наших: там платят в разы больше — зато и напрягаться нужно соответственно!

Тренеры изобретают всё новые способы пробудить в своих подопечных азарт — но любые психологические приёмы приедаются довольно быстро: для нашей сборной изобретательности каждого ноговодителя (автор имеет в виду главного тренера. — Прим. ФАН) хватает года на 3–4.

Конечно, есть (в том числе даже среди отечественных футболистов) люди, сражающиеся в полную силу просто по собственным особенностям характера. Но футбол — игра командная! Дело не только в том, что на поле каждого должны понимать и поддерживать остальные. Куда важнее, что в общей атмосфере спокойного равнодушия, порождённого уверенностью в прокорме хотя бы на время действия контракта, энтузиазм немногих быстро вянет.

Более того, коллеги могут урезонить слишком ретивого. Пока все в команде играют одинаково вяло, вроде бы и увольнять некого. А вот если кто-то явно напрягается — с остальных могут спросить построже. В условиях почти гарантированного дохода работающий не спустя рукава воспринимается партнёрами чуть ли не как штрейкбрехер.

Кстати, забастовки устраивают и против тренеров. Если от команды требуют слишком (по её мнению) много и жёстко, та может на ровном месте проигрывать или хотя бы делать ничьи — не слишком демонстративно, но довольно регулярно — до тех пор, пока её владельцам не надоест унылая безвыигрышная серия и те не решат что-то менять. А сменить одного тренера куда проще и дешевле, чем всех (или хотя бы самых буйных) игроков. Забастовщики вновь обретают желанную безответственность.

instagram.com / @TeamRussia

К ней стремятся, конечно, не только футболисты. Вспомним хотя бы тост «чтоб у нас всё было и нам за это ничего не было». История чиновничества во всём мире — помимо прочего, история развития спихотехники: пусть за всё отвечают объективные причины или в крайнем случае коллеги! При моей жизни стремительно развивалась безответственность отечественного чиновничества. Хрущёв одолел в борьбе за власть людей несравненно более заслуженных и уважаемых благодаря тому, что пообещал не сажать за срыв поставленных задач (во времена Джугашвили такое случалось довольно часто: иной раз даже расстреливали — насколько можно судить по сохранившейся после хрущёвского погрома архивов части уголовных дел, за особо наглую халатность). Брежнев почти перестал даже переводить на менее ответственные должности (в связи с чем те, кто утратил надежду подняться на место провалившегося начальника, прозвали его эпоху застоем). Горбачёв увольнял разве что за нелояльность ему. Ельцин развёл такую вольницу, что Путину пришлось долгие годы приучать чиновников хотя бы находить своим косякам вежливые объяснения. Не претендую на рецепт изготовления служащих, в полной мере отвечающих за свои деяния. Но хоть в сфере, где всё достаточно наглядно и в то же время не затрагивает наши жизненные интересы, можно попробовать навести порядок.

Полагаю жёсткую (и контролируемую независимыми средствами, вплоть до налоговой инспекции, дабы неповадно было командовладельцам демонстрировать свою щедрость в конвертах) привязку оплаты в футболе (да и в прочих командных видах спорта — у нас повсюду проблем хватает) к результатам соревнований далеко не достаточным, но совершенно необходимым условием улучшения дел в игровой части нашего хозяйства.

(Напоминаем, по просьбе колумниста — орфография и пунктуация авторские; мнение автора и редакции могут не совпадать. В предпоследнем абзаце упоминаются лидеры СССР Никита Хрущёв, Иосиф Сталин (Джугашвили), Леонид Брежнев, Михаил Горбачев, а также президенты России Борис Ельцин и Владимир Путин. — Прим. ФАН).