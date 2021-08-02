Эфир: Путешественник Ингилевич рассказывает, куда отправиться в эпоху COVID-19 



В понедельник, 2 августа, с 11:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит брифинг председателя кинокомиссии Санкт-Петербургского отделения Русского географического общества Александра Ингилевича.

Любовь к путешествиям может превратиться в образ жизни. О том, как страсть к поездкам стала профессией, рассказывает гость студии.

Ингилевич — профессиональный путешественник, география его странствий простирается от Галапагосских островов на Западе до Микронезии на Востоке. К тому же он — автор статей о путешествиях, лекций о затонувших кораблях и об истории древних цивилизаций, их изучении и завоевании.

В прямом эфире Александр Ингилевич рассказывает об особенностях путешествий в эпоху COVID-19. Объясняет, что такое четвертое измерение путешествий и открывает секреты профессиональных путешественников. Гость студии делится интересными локациями вблизи крупных российских мегаполисов, которые отлично подходят для путешествий.