Прокурор вынес предостережения главам теплосетевых организаций Новокузнецка

Новокузнецк, 2 августа. Прокуратура Центрального района проверила работу теплосетевых организаций по подготовке к грядущему отопительному сезону.

Установлено, что ООО «СибЭнерго» и ООО «ЭнергоТранзит» не организовали своевременное проведение мероприятий при подготовке жилищного фонда и других коммунальных объектов к осенне-зимнему периоду 2021–2022 годов.

Дальнейшее непринятие мер может привести к нарушению прав граждан. Прокурор объявил предостережения руководителям организаций о недопустимости нарушений законодательства о теплоснабжении. В случае неисполнения обязанностей они будут привлечены к ответственности, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прошлой осенью жители Оренбургской области были вынуждены замерзать в неотапливаемых домах. Вопрос был решен после вмешательства прокуратуры, сообщало РИА56.