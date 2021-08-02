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Прокурор вынес предостережения главам теплосетевых организаций Новокузнецка

  /   Обновлено: 02 августа 2021 10:36
Происшествия
Прокурор вынес предостережения главам теплосетевых организаций Новокузнецка
gov39.ru  /  Пресс-служба правительства Калининградской области

Новокузнецк, 2 августа. Прокуратура Центрального района проверила работу теплосетевых организаций по подготовке к грядущему отопительному сезону.

Установлено, что ООО «СибЭнерго» и ООО «ЭнергоТранзит» не организовали своевременное проведение мероприятий при подготовке жилищного фонда и других коммунальных объектов к осенне-зимнему периоду 20212022 годов.

Дальнейшее непринятие мер может привести к нарушению прав граждан. Прокурор объявил предостережения руководителям организаций о недопустимости нарушений законодательства о теплоснабжении. В случае неисполнения обязанностей они будут привлечены к ответственности, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прошлой осенью жители Оренбургской области были вынуждены замерзать в неотапливаемых домах. Вопрос был решен после вмешательства прокуратуры, сообщало РИА56.

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Все новости / Происшествия / Прокурор вынес предостережения главам теплосетевых организаций Новокузнецка
новокузнецк прокуратура теплоснабжение
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