Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 августа 10:40
10:40
Спорт
«Рейнджерс» может предложить Шестеркину контракт с окладом в 5,5 млн долларов
10:39
Армия
Опасный маневр британского авианосца в водах КНР вызвал волну критики в китайских СМИ
10:38
Происшествия
ФАН узнал возможную причину смерти молодой семьи на юго-западе Петербурга
10:37
Экономика
Кабмин направит 8 млрд рублей на субсидии бизнесу в условиях пандемии
10:37
Общество
«Тяжелая артиллерия» в домашней косметичке: выбираем увлажняющую маску для кожи лица
10:32
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 2 августа, праздники, факты, люди
10:32
Общество
Особенности путешествий в эпоху COVID-19 обсудят в пресс-центре «Патриот»
10:32
Политика
Белорусская легкоатлетка попросила политического убежища в Польше
10:31
Происшествия
Прокурор вынес предостережения главам теплосетевых организаций Новокузнецка
10:31
Политика
Бегунья Тимановская может получить гуманитарную визу Польши
Все новости

Бегунья Тимановская может получить гуманитарную визу Польши
Политика
Бегунья Тимановская может получить гуманитарную визу Польши
pixabay.com

Варшава, 2 августа. Белорусская спортсменка Кристина Тимановская может стать обладательницей гуманитарной визы Польши, об этом сообщили в МИД страны.

Как подчеркнул замглавы МИД Польши Марчин Пшидач, страна готова предоставить спортсменке политическое убежище, так как ее «насильно пытались вернуть» в Белоруссию.

«Польша готова помочь Тимановской. Ей предложили гуманитарную визу, она может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если сама того пожелает», — пишет дипломат в Twitter.

Скандал вокруг бегуньи из Белоруссии Кристины Тимановской продолжает стремительно развиваться. Пресс-секретарь организации Международного олимпийского комитета Марк Адамс заявил, что легкоатлетка находится в безопасности и под защитой местных властей, пишет НСН.

Ранее стало известно, что Франция и ее партнеры по Евросоюзу рассматривают возможность предоставления убежища для Тимановской. Об этом заявили во французском МИД.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Бегунья Тимановская может получить гуманитарную визу Польши
белоруссия польша тимановская
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru