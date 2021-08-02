Бегунья Тимановская может получить гуманитарную визу Польши

Варшава, 2 августа. Белорусская спортсменка Кристина Тимановская может стать обладательницей гуманитарной визы Польши, об этом сообщили в МИД страны.

Как подчеркнул замглавы МИД Польши Марчин Пшидач, страна готова предоставить спортсменке политическое убежище, так как ее «насильно пытались вернуть» в Белоруссию.

«Польша готова помочь Тимановской. Ей предложили гуманитарную визу, она может продолжить свою спортивную карьеру в Польше, если сама того пожелает», — пишет дипломат в Twitter.

Скандал вокруг бегуньи из Белоруссии Кристины Тимановской продолжает стремительно развиваться. Пресс-секретарь организации Международного олимпийского комитета Марк Адамс заявил, что легкоатлетка находится в безопасности и под защитой местных властей, пишет НСН.

Ранее стало известно, что Франция и ее партнеры по Евросоюзу рассматривают возможность предоставления убежища для Тимановской. Об этом заявили во французском МИД.