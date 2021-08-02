Суд рассмотрит уголовные дела бывших чиновников челябинского минстроя

Челябинск, 2 августа. Следователи завершили расследование уголовных дел, фигурантами которых являются замминистра строительства Челябинская области и экс-глава «Челябоблинвестроя».

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону, Татьяну Антонову и Константина Абрамова обвиняют в получении взяток и легализации незаконно вырученных денежных средств. Материалы дела были направлены в суд для рассмотрения по существу.

«По предварительным данным, в период 2018—2019 годов обвиняемые совместно похитили бюджетные средства в сумме более 15 млн рублей при строительстве центра по шорт-треку в Челябинске. Также они получили взятки в сумме 2,2 млн и 1,5 млн от подрядчика за заключение и оплату иных контрактов", — говорится в сообщении следователей.

Легализовав денежные средства, бывший глава «Челябоблинвестроя» приобрел себе дорогостоящий автомобиль. ФСБ задержала Абаимова и Антонову 2 апреля прошлого года.

Газета A42.RU ранее сообщала о возбуждении уголовного дела после публикаций о жалобах на дым со свалки.