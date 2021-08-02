Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 августа 10:40
10:39
Армия
Опасный маневр британского авианосца в водах КНР вызвал волну критики в китайских СМИ
10:38
Происшествия
ФАН узнал возможную причину смерти молодой семьи на юго-западе Петербурга
10:37
Экономика
Кабмин направит 8 млрд рублей на субсидии бизнесу в условиях пандемии
10:37
Общество
«Тяжелая артиллерия» в домашней косметичке: выбираем увлажняющую маску для кожи лица
10:32
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 2 августа, праздники, факты, люди
10:32
Общество
Особенности путешествий в эпоху COVID-19 обсудят в пресс-центре «Патриот»
10:32
Политика
Белорусская легкоатлетка попросила политического убежища в Польше
10:31
Происшествия
Прокурор вынес предостережения главам теплосетевых организаций Новокузнецка
10:31
Политика
Бегунья Тимановская может получить гуманитарную визу Польши
10:26
Происшествия
Суд рассмотрит уголовные дела бывших чиновников челябинского минстроя
Все новости

Врач Белозеров рассказал об особенностях дельта-штамма коронавируса

  /   Обновлено: 02 августа 2021 10:25
Общество
Врач Белозеров рассказал об особенностях дельта-штамма коронавируса
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 2 августа. Больше всех заражений коронавирусом в России приходится на индийский штамм «Дельта» (95%), рассказал врач отделения ультразвуковой диагностики Владимир Белозеров.

По его словам, данная мутация особенно часто поражает молодой организм. При этом симптоматика штамма изменилась: теперь первичные признаки заболевания неотличимы от стандартного ОРВИ.

«Это усугубляет процесс выявления болезни на ранней стадии», — добавил врач.

Наиболее серьезным осложнением из-за этого штамма является повышенное тромбообразование. Также многие пациенты жалуются на болезненные ощущения в мышцах и суставах.

Штамм коронавируса «Дельта» стал доминирующим и на территории Соединенных Штатов Америки. Об этом заявили в медицинском регуляторе CDC.

Академик Арег Тотолян ранее объяснил, почему некоторые люди совершенно невосприимчивы к COVID-19. Как оказалось, все дело в повышенном уровне определенных молекул, пишет spbdnevnik.ru.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Врач Белозеров рассказал об особенностях дельта-штамма коронавируса
пандемия коронавирус дельта-штамм
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru