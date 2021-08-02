Врач Белозеров рассказал об особенностях дельта-штамма коронавируса

Москва, 2 августа. Больше всех заражений коронавирусом в России приходится на индийский штамм «Дельта» (95%), рассказал врач отделения ультразвуковой диагностики Владимир Белозеров.

По его словам, данная мутация особенно часто поражает молодой организм. При этом симптоматика штамма изменилась: теперь первичные признаки заболевания неотличимы от стандартного ОРВИ.

«Это усугубляет процесс выявления болезни на ранней стадии», — добавил врач.

Наиболее серьезным осложнением из-за этого штамма является повышенное тромбообразование. Также многие пациенты жалуются на болезненные ощущения в мышцах и суставах.

Штамм коронавируса «Дельта» стал доминирующим и на территории Соединенных Штатов Америки. Об этом заявили в медицинском регуляторе CDC.

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