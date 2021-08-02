Глава Минпромторга Мантуров озвучил сроки выхода серийного Aurus на водороде

Москва, 2 августа. Когда появится серийный образец отечественного автомобиля класса «премиум» Aurus, который будет работать на водородном топливе, рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Появление серийного образца автомобиля, который будет поставляться на рынок, планируется к 2024 году. Aurus представляет собой гибрид с электрической машиной мощностью в 100 лошадиных сил. Его дальнейшее продвижение предполагает использование более мощных батарей электрических двигателей. А также использование водородных элементов, отметил министр.

Детали интерьера и экстерьера президентских автомобилей Aurus производятся на заводе в Самарской области. За два года планируется запустить отдельных цех, где будут выпускаться комплектующие, покрытые натуральным шпоном.