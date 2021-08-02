Мишустин поручил увеличить срок получения бесплатных лекарств для ряда граждан

Москва, 2 августа. Кабмин России принял решение увеличить срок получения бесплатных лекарств с одного года до двух лет для определенной категории граждан.

Речь идет о пациентах, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе рабочего совещания.

«Это имеет особое значение для людей, которые перенесли инфаркт или инсульт», — подчеркнул он.

Доктор химических наук Александр Мажуга ранее заявил, что специалисты из России научили лекарства «бить по болевым точкам». Подробностями эксперт поделился во время круглого стола «Перспективы развития наномедицины».