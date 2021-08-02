Молодой петербуржец бесследно исчез в Стамбуле

Стамбул, 2 августа. Молодой житель Северной столицы пропал в турецком Стамбуле за три дня до возвращения домой.

Родители 20-летнего парня прибыли в Стамбул и подали заявление о пропаже в местную полицию. В его номере в отеле были найдены вещи, ноутбук и документы. В последний раз он попал на камеры видеонаблюдения выходящим из гостиницы Coskun House. Ночевать туда он уже не вернулся.

Парень прилетел в Стамбул в ночь на 16 июля, а вечером 29-го он должен был сесть на самолет и улететь в литовский Вильнюс. Подробности его исчезновения теперь предстоит выяснить правоохранителям.

Ранее сообщалось о пропаже другого жителя Петербурга, который вышел из своего автомобиля и исчез.