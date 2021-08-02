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Мантуров раскрыл предположительное название нового истребителя от Ростеха

  /   Обновлено: 02 августа 2021 10:28
Армия
Мантуров раскрыл предположительное название нового истребителя от Ростеха
Global Look Press  /  Checkmate

Москва, 2 августа. Новейший российский истребитель от компании «Сухой» получит название Су-75, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По его словам, название Checkmate было придумано создателями самолета. В этой связи в процессе разработки будет принято стандартное наименование, соответствующее номенклатуре.

«Скорее всего, это Су-75. То есть, если база берется от Су-57, то вариант Су-75», — сказал государственный деятель в интервью для РБК.

Мантуров также выразил уверенность в том, что истребитель будет востребован на мировом рынке. Этому способствует низкая цена и высокая мобильность машины.

Ранее, как сообщает Infox, иностранцы разгадали главную «фишку» истребителя Checkmate. Военный эксперт Юрий Кнутов, в свою очередь, назвал главное экспортное преимущество разработки Ростеха.

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россия мантуров ростех
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