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В Сирии отметили 76-ю годовщину основания национальной армии
Весь мир
В Сирии отметили 76-ю годовщину основания национальной армии
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Дамаск, 2 августа. Президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад поздравил народ и вооруженные силы страны с 76-й годовщиной основания Сирийской Арабской Армии (САА). Глава государства подчеркнул, что празднования в очередной раз проходят на фоне продолжающейся войны, а военнослужащие самоотверженно продолжают выполнять долг перед своей страной, вписывая в ее историю множество подвигов.

Обращаясь к солдатам, Асад отметил, что этот праздник «дорог сердцу каждого сирийца». Он добавил, что граждане видят в военных «гарант собственной безопасности и стабильности, защитников чести и достоинства».

«Агрессоры пытались различными способами, предательством и обманом, подорвать ваше мужество, для чего активно использовали методы психологического давления и вооружили террористов. Однако они не достигли успеха, поскольку вы проявили сплоченность, сражаясь в битвах плечом к плечу. И каждый ощущает себя в безопасности под вашей защитой», — подчеркнул президент.

В завершение Башар Асад призвал продолжить решительную борьбу с блокадой и терроризмом, пожелал упокоения душам погибших героев и скорейшего выздоровления раненым.

Также поздравления армии принесли члены Народного совета Сирии, отметив роль ВС в обеспечении безопасности и суверенитета страны и почтив память павших, которые «отдали свои жизни, чтобы залечить кровоточащие раны родины ради свободы и достоинства будущих поколений».

Министр обороны САР генерал Али Абдалла Айюб в сопровождении высокопоставленных офицеров верховного командования армии посетил раненых бойцов в военном госпитале «Тишрин», где был проинформирован о состоянии их здоровья. Он высоко оценил героизм солдат и пожелал скорейшего выздоровления, поблагодарив сотрудников военных медицинских учреждений за огромные усилия, предпринятые с начала войны в государстве, и подчеркнув их значимость в деле выполнения патриотического долга солдат перед родиной.

В свою очередь врачи подтвердили абсолютную готовность оказывать всю необходимую помощь для скорейшего излечения раненых.

Торжественные мероприятия по случаю годовщины дня армии проводились на всей территории страны. Арабские племена, проживающие в окрестностях Эль-Камышлы, почтили память более чем 50 героев, сражавшихся и погибших в борьбе против террористов. Глава одного из племен и член Народного совета САР шейх Хамид аль-Асаад подчеркнул, что все граждане должны знать тех, чье самопожертвование позволило сохранить единство страны, и заявил, что «при поддержке армии сирийский народ очистит оставшуюся территорию государства от терроризма».

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