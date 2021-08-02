В Сирии отметили 76-ю годовщину основания национальной армии

Дамаск, 2 августа. Президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад поздравил народ и вооруженные силы страны с 76-й годовщиной основания Сирийской Арабской Армии (САА). Глава государства подчеркнул, что празднования в очередной раз проходят на фоне продолжающейся войны, а военнослужащие самоотверженно продолжают выполнять долг перед своей страной, вписывая в ее историю множество подвигов.

Обращаясь к солдатам, Асад отметил, что этот праздник «дорог сердцу каждого сирийца». Он добавил, что граждане видят в военных «гарант собственной безопасности и стабильности, защитников чести и достоинства».

«Агрессоры пытались различными способами, предательством и обманом, подорвать ваше мужество, для чего активно использовали методы психологического давления и вооружили террористов. Однако они не достигли успеха, поскольку вы проявили сплоченность, сражаясь в битвах плечом к плечу. И каждый ощущает себя в безопасности под вашей защитой», — подчеркнул президент.

#Bashar_Al_Assad told to all #SAA #TIGERFORCE & it’s loyal tribal fighters that #Syrian ppl & me are proud of u guy’s who saved #Syria from disasters like #Libya #Tunisia #Yemen & sure some other Arabs countries(On the occasion of the 76anniversary of the founding of the army !! pic.twitter.com/A2zeqcQJVA — SyriaWarNews???????????????????????????????????????????????????????????????? (@ilias90sam) August 1, 2021

В завершение Башар Асад призвал продолжить решительную борьбу с блокадой и терроризмом, пожелал упокоения душам погибших героев и скорейшего выздоровления раненым.

Также поздравления армии принесли члены Народного совета Сирии, отметив роль ВС в обеспечении безопасности и суверенитета страны и почтив память павших, которые «отдали свои жизни, чтобы залечить кровоточащие раны родины ради свободы и достоинства будущих поколений».

النصر قادم من طهر جباهكم ...

فأنتم للحق .. كالشمس تنير الأفق ..

بهمة رجال الجيش العربي السوري..

ستعود ضحكة الأطفال..

وستزغرد النساء زغاريد النصر.. #اساطير_الميدان pic.twitter.com/f9u4r6FFvb — ✝️????????Hala Ibrahim2???????? (@halaSyFoursan) August 1, 2021

Министр обороны САР генерал Али Абдалла Айюб в сопровождении высокопоставленных офицеров верховного командования армии посетил раненых бойцов в военном госпитале «Тишрин», где был проинформирован о состоянии их здоровья. Он высоко оценил героизм солдат и пожелал скорейшего выздоровления, поблагодарив сотрудников военных медицинских учреждений за огромные усилия, предпринятые с начала войны в государстве, и подчеркнув их значимость в деле выполнения патриотического долга солдат перед родиной.

В свою очередь врачи подтвердили абсолютную готовность оказывать всю необходимую помощь для скорейшего излечения раненых.

Торжественные мероприятия по случаю годовщины дня армии проводились на всей территории страны. Арабские племена, проживающие в окрестностях Эль-Камышлы, почтили память более чем 50 героев, сражавшихся и погибших в борьбе против террористов. Глава одного из племен и член Народного совета САР шейх Хамид аль-Асаад подчеркнул, что все граждане должны знать тех, чье самопожертвование позволило сохранить единство страны, и заявил, что «при поддержке армии сирийский народ очистит оставшуюся территорию государства от терроризма».