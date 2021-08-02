Доллар и евро выросли в начале торгов Мосбиржи

Москва, 2 августа. Биржевые курсы американской и европейской валют выросли на открытии торгов Московской биржи.

Так, курс доллара прибавил пять копеек относительно уровня закрытия предыдущих торгов и составил 73,21 рубля за денежную единицу. Тем временем евро вырос на 4,5 копейки — до 86,9 рубля за единицу валюты, сообщает ТАСС.

В последний день июльских торгов, 30 июля, курс доллара в ходе торгов опустился ниже отметки в 73 рубля, что произошло впервые с начала месяца.

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