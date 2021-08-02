Елизавета II намекнула, что простила принца Гарри и Маркл

Лондон, 2 августа. Королева Елизавета II после скандального интервью ее внука принца Гарри и его жены Меган Маркл сделала намек на готовность простить родственников.

Уехавшая в шотландский замок Балморал Елизавета впервые за 73 года проведет отпуск без супруга, покойного принца Филиппа. Чтобы скрасить ей дни одиночества, к монарху присоединится ее внук принц Уильям с супругой Кейт Миддлтон и детьми. В Балморал прибудут семьи принцессы Евгении и Беатрис.

Среди гостей Шотландии не будет Маркл и Гарри, однако эксперт по отношениям Сами Вундер рассказал Express, что ссора в королевской семье почти улажена. В следующем году отказавшаяся от титулов пара приедет в Британию на юбилей венчания Елизаветы на престол. Приглашение они получили.

«Тот факт, что королева пригласила их на свой платиновый юбилей, является очень позитивным знаком. Она хочет показать миру, что эта пара — ее семья, а у всех семей бывают конфликты или негодования. Думаю, что это намек на то, что она может их простить», — поделился мнением Вундер.

Ежегодно члены королевской семьи собираются в Балморале, чтобы поохотиться на фазанов. Эта традиция много лет подряд нерушимо поддерживается во время королевских каникул в августе.

Отношения в монаршей семье и раньше бывали натянутыми. Принцесса Анна недолюбливала мать принца Гарри, леди Ди, за то, что она не сделала ее крестной своего второго наследника. Из-за той ссоры единственная дочь Елизаветы II долгое время злилась и на своего старшего брата Чарльза, сообщает Teleprogramma.pro.