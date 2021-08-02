Российские врачи объяснили, как возраст влияет на количество антител к коронавирусу

Санкт-Петербург, 2 августа. Пациенты пожилого возраста вырабатывают в два раза больше антител к SARS-nCoV-2, на что указывают результаты научного исследования.

Специалисты Военно-медицинской академии имени Кирова изучили влияние возраста пациента на количество вырабатываемых антител к коронавирусной инфекции после перенесенного заболевания. О результатах научной работы сообщили в пресс-службе академии.

В исследовании приняли участие 1500 человек в возрасте от 18 до 69 лет. Все они переболели COVID-19 с разной степенью тяжести. Как утверждают ученые, чем старше пациент, тем больше антител к коронавирусу у него вырабатывалось после выздоровления. В частности, к данной группе относятся пациенты в возрасте от 60 до 70 лет.

«Это можно объяснить тем, что у людей в возрасте иммунная система сталкивалась с большим количеством антигенов в течение жизни и лучше реагирует на иммунизацию, чем у лиц более молодого возраста», — объяснили специалисты.

Одним из наиболее эффективных способов формирования иммунитета к коронавирусу является вакцинация. Она также способствует профилактике постковидного синдрома, передает «Ридус». Как сообщалось ранее, в Санкт-Петербурге данную процедуру прошли более миллиона человек.