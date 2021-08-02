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Звезда «Дикого ангела» Джино Ренни умер после заражения COVID-19
Общество
Звезда «Дикого ангела» Джино Ренни умер после заражения COVID-19
Prt Scr youtube.com  /  Todo Noticias

Буэнос-Айрес, 2 августа. Известный аргентинский актер Джино Ренни скончался от последствий коронавируса нового типа. Он известен российским зрителям по роли садовника Рамона в «Диком ангеле».

Несколько месяцев артист находился под наблюдением медиков, сражаясь за свою жизнь. Несмотря на все усилия врачей, спасти известного актера не удалось. О его смерти стало известно 1 августа.

О трагедии сообщили близкие и друзья Ренни. Два месяца назад он был срочно госпитализирован с тяжелой формой коронавируса. Накануне смерти его состояние заметно ухудшилось, с этим кризисом организм не смог справиться.

За долгие годы работы на аргентинском телевидении Джино Ренни появлялся во многих известных проектах, кроме «Дикого ангела», он сыграл в «Черной жемчужине» и «Качорре». В основном артисту доставались роли второго плана, однако он был настолько убедительным, что смог завоевать армию поклонников. Последние годы своей жизни артист провел в путешествиях и рядом с родными.

Ранее стало известно, что в Москве от последствий COVID-19 скончался советский и российский композитор Борис Емельянов. Многим россиянам он известен как автор песни «Носики-курносики».

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