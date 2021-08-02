Володин поздравил россиян с Днем ВДВ

Москва, 2 августа. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил личный состав и ветеранов Воздушно-десантных войск с Днем ВДВ.

Политик пожелал военным крепкого здоровья и профессиональных успехов. Он подчеркнул, что солдаты «крылатой пехоты» надежно защищают национальные интересы России и покой россиян. Подразделения десантников всегда готовы решать даже самые сложные задачи, уточнил Володин.

«В десантных войсках служат сильные и мужественные люди, верные присяге и воинскому долгу. Десантники бережно хранят и приумножают славные традиции ВДВ», — говорится в поздравлении.

День Воздушно-десантных войск отмечается каждый год 2 августа. Праздник был учрежден 31 мая 2006 года и с тех пор проходит ежегодно.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил десантников с Днем ВДВ. Он отметил, что в этом роде войск всегда служили люди особой закалки, которые обладают несгибаемым характером и братской сплоченностью.