Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле населенного пункта

Баку, 2 августа. Вооруженные силы Армении открыли огонь по населенному пункту в нахичеванском направлении, заявили в Министерстве обороны Азербайджана.

Армяне с позиций около села Араздейен 2 августа в 03:27 по местному времени начали обстрел в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района. Огонь по позициям азербайджанских военных велся из стрелкового оружия, добавили в военном ведомстве.

Конфликт на границе Армении и Азербайджана обострился весной 2021 года. Стороны систематически открывают огонь и перекладывают друг на друга ответственность. В МИД РФ сообщили, что Россия готова помочь в урегулировании ситуации на азербайджано-армянской границе. Москва обеспокоена происходящими вооруженными инцидентами, добавили в дипведомстве.