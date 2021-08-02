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Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле населенного пункта

  /   Обновлено: 02 августа 2021 10:08
Армия
Минобороны Азербайджана обвинило Армению в обстреле населенного пункта
pixabay.com

Баку, 2 августа. Вооруженные силы Армении открыли огонь по населенному пункту в нахичеванском направлении, заявили в Министерстве обороны Азербайджана.

Армяне с позиций около села Араздейен 2 августа в 03:27 по местному времени начали обстрел в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района. Огонь по позициям азербайджанских военных велся из стрелкового оружия, добавили в военном ведомстве.

Конфликт на границе Армении и Азербайджана обострился весной 2021 года. Стороны систематически открывают огонь и перекладывают друг на друга ответственность. В МИД РФ сообщили, что Россия готова помочь в урегулировании ситуации на азербайджано-армянской границе. Москва обеспокоена происходящими вооруженными инцидентами, добавили в дипведомстве.

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Армения азербайджан военный конфликт
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