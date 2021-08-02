Киевлянин застал Зеленского за покупкой трех бутылок вина

Киев, 2 августа. Житель Киева запечатлел, как президент Украины Владимир Зеленский покупает вино в обычном городском супермаркете.

Украинский лидер находился в магазине вместе со своим ребенком и президентской охраной. Как отметил автор фотографии Константин Левошко, служба безопасности Зеленского чувствовала себя некомфортно в такой непривычной обстановке.

Prt Scr facebook.com / Constantine Levoshko

Фотография, выложенная в социальной сети Facebook, вызвала большой интерес у пользователей. Публикацию прокомментировал украинский журналист Юрий Ткачев.

«Превращение Зеленского в Порошенко окончательно завершилось», — написал он в личном Telegram-канале, намекая на алкоголизм.

Ранее стало известно, что Зеленский назначил новое лицо на пост командующего операцией в Донбассе. Им стал генерал-лейтенант Александр Павлюк, сообщила «Национальная Служба Новостей». Вместе с тем украинцы заподозрили Зеленского в подготовке войны на Донбассе. Президент попытался добиться от Германии поставок летального оружия.