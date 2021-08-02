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Киевлянин застал Зеленского за покупкой трех бутылок вина

  /   Обновлено: 02 августа 2021 09:55
Политика
Киевлянин застал Зеленского за покупкой трех бутылок вина
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 2 августа. Житель Киева запечатлел, как президент Украины Владимир Зеленский покупает вино в обычном городском супермаркете.

Украинский лидер находился в магазине вместе со своим ребенком и президентской охраной. Как отметил автор фотографии Константин Левошко, служба безопасности Зеленского чувствовала себя некомфортно в такой непривычной обстановке.

Киевлянин застал Зеленского за покупкой трех бутылок вина
Prt Scr facebook.com  / Constantine Levoshko

Фотография, выложенная в социальной сети Facebook, вызвала большой интерес у пользователей. Публикацию прокомментировал украинский журналист Юрий Ткачев.

«Превращение Зеленского в Порошенко окончательно завершилось», — написал он в личном Telegram-канале, намекая на алкоголизм.

Ранее стало известно, что Зеленский назначил новое лицо на пост командующего операцией в Донбассе. Им стал генерал-лейтенант Александр Павлюк, сообщила «Национальная Служба Новостей». Вместе с тем украинцы заподозрили Зеленского в подготовке войны на Донбассе. Президент попытался добиться от Германии поставок летального оружия.

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