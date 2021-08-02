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Американец Мерфи оправдался за свои слова о допинге в российской команде
Спорт
Американец Мерфи оправдался за свои слова о допинге в российской команде
Global Look Press  /  Xu Chang/XinHua

Токио, 2 августа. Американский пловец Райан Мерфи оправдал свое поведение на летних Олимпийских играх. Спортсмен заявил, что его слова о допинге в российской команде неверно истолковали.

Атлет из США считает, что вопрос о допинге ему задали в неподходящий момент. Он подчеркнул, что проблема использования запрещенных препаратов перед соревнованиями существует, но он лично не делал никаких отсылок к странам или конкретным спортсменам.

«Считаю, что смысл сказанного мной потерялся при переводе. Или некоторые журналисты сознательно его исказили», — рассказал Мерфи в эфире «Матч ТВ».

Пловец отметил, что в тот же день поговорил с российскими спортсменами, в адрес которых это было воспринято, чтобы уладить ситуацию. Мерфи отметил, что у него не было никаких намерений пристыдить достижения Евгения Рылова и Климента Колесникова. Райан Мерфи считает, что журналисты могли намеренно исказить его слова, сообщает RT.

«В тот же день поговорил с Евгением Рыловым, а затем и с Климентом Колесниковым. Хотел бы, чтобы соперники уважали меня, так что после наших бесед мне сильно полегчало. Убедился, что парни зла не держат. У меня не было намерений как-то принизить их достижения», — сообщил американец.

Российский пловец Евгений Рылов завоевал три награды на Играх в Токио. Спортсмен получил серебро в эстафете 4×200 м вольным стилем, а также два золота на дистанциях 100 и 200 метров на спине. Позже он подтвердил, что американец извинялся перед ним.

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мерфи олимпиада-2020 рылов
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