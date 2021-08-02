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В США провели исследование о возможном происхождении коронавируса из лаборатории

  /   Обновлено: 02 августа 2021 10:05
Общество
В США провели исследование о возможном происхождении коронавируса из лаборатории
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Вашингтон, 2 августа. Исследование о возможном происхождении коронавируса в лабораторных условиях провели республиканцы из Палаты представителей США.

Конгрессмены заявили, что COVID-19 мог быть создан в лаборатории в китайском городе Ухане, где произошла «утечка» вируса. Об этом пишет издание Hill со ссылкой на исследование республиканцев. Отчет составили на базе информации из открытых источников и косвенных сведений.

При этом китайские исследователи ранее опровергли возможность того, что коронавирус создали в лаборатории. Вместе с коллегами из Великобритании они опубликовали статью, которая доказывает природное происхождение патогена.

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