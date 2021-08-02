Россия планирует до конца года подать иск о водной блокаде в отношении Украины

Симферополь, 2 августа. Рабочая группа по сбору материалов и подготовке иска о водной блокаде против Украины подаст документы в суд до конца года. Об этом сообщил крымский депутат Сергей Трофимов.

Чиновник возглавляет комитет по законодательству регионального Госсовета Крыма. По его словам, рабочая группа занимается сбором материалов в связи с водной блокадой полуострова. Российская сторона намерена подать иск до конца этого года. Трофимов ответил на соответствующий вопрос ТАСС.

«Я думаю, да», — заявил депутат.

По его словам, сейчас ведется кропотливая работа по подтверждению ущерба. Убытки оцениваются почти в 1,5 триллиона рублей.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее пообещал продолжить работы по обновлению коммунальной инфраструктуры в Крыму «в ускоренном порядке». Республика получит более двух миллиардов рублей на ремонт водоводов, сообщает НСН.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что полуострову не грозит дефицит питьевой воды. Бурение новых скважин, запуск Бештерек-Зуйского водозабора и другие работы позволили решить проблему.