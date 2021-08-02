Покойник очнулся на собственных похоронах в Ливане

Бейрут, 2 августа. Житель города Эль-Хирмиль в ливанской провинции Бекаа за несколько минут до погребения очнулся в своем гробу.

Родственники умершего привезли гроб на кладбище. Они собрались вокруг него, чтобы попрощаться за несколько минут до начала погребения. Некоторые заметили, что покойник дышит и немного двигается. Произошедшее было заснято на видео, сообщает сайт 360tv.ru.

«Мертвому» была проведена сердечно-легочная реанимация. Остальные члены его семьи вызвали скорую. Медики признали ливанца живым и оказали ему необходимую помощь. Причина его «смерти» так и осталась неизвестной.