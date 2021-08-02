Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 августа 10:38
10:38
Происшествия
ФАН узнал возможную причину смерти молодой семьи на юго-западе Петербурга
10:37
Экономика
Кабмин направит 8 млрд рублей на субсидии бизнесу в условиях пандемии
10:37
Общество
«Тяжелая артиллерия» в домашней косметичке: выбираем увлажняющую маску для кожи лица
10:32
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 2 августа, праздники, факты, люди
10:32
Общество
Особенности путешествий в эпоху COVID-19 обсудят в пресс-центре «Патриот»
10:32
Политика
Белорусская легкоатлетка попросила политического убежища в Польше
10:31
Происшествия
Прокурор вынес предостережения главам теплосетевых организаций Новокузнецка
10:31
Политика
Бегунья Тимановская может получить гуманитарную визу Польши
10:26
Происшествия
Суд рассмотрит уголовные дела бывших чиновников челябинского минстроя
10:26
Общество
Петербург получил более 91 тысячи доз вакцины «Спутник Лайт»
Все новости

Покойник очнулся на собственных похоронах в Ливане
Общество
Покойник очнулся на собственных похоронах в Ливане
pixabay.com

Бейрут, 2 августа. Житель города Эль-Хирмиль в ливанской провинции Бекаа за несколько минут до погребения очнулся в своем гробу.

Родственники умершего привезли гроб на кладбище. Они собрались вокруг него, чтобы попрощаться за несколько минут до начала погребения. Некоторые заметили, что покойник дышит и немного двигается. Произошедшее было заснято на видео, сообщает сайт 360tv.ru.

«Мертвому» была проведена сердечно-легочная реанимация. Остальные члены его семьи вызвали скорую. Медики признали ливанца живым и оказали ему необходимую помощь. Причина его «смерти» так и осталась неизвестной.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Покойник очнулся на собственных похоронах в Ливане
похороны ливан гроб оживший
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru