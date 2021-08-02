Эксперт Джерлис рассказал, когда закончится дефицит видеокарт

Основной дефицит сегодня — это дефицит видеокарт, связанный с перебоями в поставках комплектующих, вызванными пандемией. Об этом в комментарии ФАН рассказал основатель и CEO EMCD Михаэль Джерлис.

По его словам, дефицит произошел на фоне растущего спроса на видеокарты не столько со стороны майнеров, сколько со стороны геймеров. И эти два фактора — взрывной спрос и перебои с поставками — усилили друг друга. Ожидается, что в ближайшие полгода дефицит постепенно компенсируется, но не стоит ждать сильного снижения цен на оборудование. Скорее, на полках в магазинах просто появится товар в достатке, а цены останутся на прежнем уровне.

Что используется для майнинга

По словам эксперта, сейчас для майнинга преимущественно используются специальные вычислительные машины (ASIC) либо видеокарты. Именно на ASIC ведется добыча таких криптовалют, как биткоин, работающих по алгоритму SHA-256 (другие криптовалюты, которые добываются на асиках — это Litecoin, Bitcoin Cash). На видеокартах сейчас ведется добыча Ethereum, Monero, Decred, Zcash и другие. Некоторые криптовалюты можно добывать и на асиках, и на видеокартах. Отдельные криптовалюты, наоборот, выступают за то, чтобы их можно было майнить только на видеокартах. Это связано с опасениями, что майнинг на ASIC несет в себе риски централизации сети, так как это дорогостоящее оборудование. Поэтому та же Monero на технологическом уровне не позволяет добывать себя на асиках.

«Собственно, что такое майнинг? Это вычислительная работа, решение математической задачи. Какой майнер ее первой решил, тот получает возможность включить транзакцию в блок, а блок — в блокчейн. За выполнение вычислительной трудоемкой задачи майнер получает вознаграждение. Так функционируют криптовалюты, работающие по консенсусу Proof-of-Work (доказательство работы). Для выполнения вычислительной работы могут использоваться, помимо ASIC и видеокарт, другие комплектующие — материнская плата, накопители данных. Все, что может быть задействовано в выполнении вычислительной работы», — пояснил Михаэль Джерлис.

ФБА «Экономика сегодня» /

Чтобы строить прогнозы насчет будущего майнинга, необходимо предметно рассматривать каждую отдельную криптовалюту, уверен эксперт. Так, биткоин на заре своего существования мог добываться на видеокартах, но сейчас это уже невозможно из-за возросшей сложности сети. Еще пять лет назад можно было купить 1–2 асика и поставить у себя в гараже, добывать биткоины, но сейчас опять же из-за возросшей сложности сети это тоже стало малорентабельным процессом. Вход в майнинговый бизнес для тех, кто хочет добывать биткоины, с каждым годом усложняется.

«Менее чем с двумя миллионами рублей в майнинге биткоина делать нечего. Полагаю, что этот процесс (повышение порога входа в майнинг и укрупнение майнинговых ферм) продолжится и в будущем. С одной стороны, это несет в себе риски централизации сети, когда майнинг концентрируется в руках ограниченного числа участников сети. С другой стороны — наднациональный характер биткоина не позволяет сконцентрировать все майнинговые мощности в одних руках. Участников майнинга все равно очень много, они территориально распределены. Это разрозненные центры, и риски сговора с целью выполнения атаки 51% (формирования альтернативной цепочки блоков, условно говоря, подтверждения транзакции, которой не было) минимальны. Особенно сейчас, после запрета майнинга в Китае, где раньше было сконцентрировано более 60% всех майнинговых мощностей биткоин-сети», — добавил Михаэль Джерлис.

Proof-of-Stake считается более энергоэффективным консенсусом, не требующим от пользователя покупки майнингового оборудования. Процесс майнинга уходит в виртуальную вычислительную машину, когда майнер размещает на кошельке необходимое количество монет нужной блокчейн-сети и в обмен получает возможность участия в подтверждении транзакций и вознаграждения за это. В таком случае не нужны технические навыки для организации майнинговой фермы. На Proof-of-Stake в ближайшие полтора года планирует полностью перейти тот же Ethereum.

Ранее президент РФ Владимир Путин обязал федеральных чиновников отчитаться о принадлежащих им биткоинах до 30 июня. Кроме того, чиновникам предстоит отчитаться о других цифровых финансовых активах в их собственности.