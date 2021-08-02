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Bloomberg: США могут пойти на чрезвычайные меры из-за госдолга

  /   Обновлено: 02 августа 2021 10:01
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Экономика
Bloomberg: США могут пойти на чрезвычайные меры из-за госдолга
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 2 августа. Соединенные Штаты Америки могут пойти на чрезвычайные меры из-за размера государственного долга.

О возможных проблемах Вашингтона пишет агентство Bloomberg. Как выяснилось, в стране начал действовать потолок госдолга, на фоне чего допускается теоретическая возможность наступления дефолта.

Два года назад показатель был временно зафиксирован на уровне — 22 триллиона долларов. На данный момент сроки истекли: ограничение по уровню федерального долга снова действует.

Чтобы решить вопрос, конгрессу необходимо снова приостанавливать действие лимита или увеличивать его, уточняет РБК. При достижении предела госдолга местному министерству финансов придется принимать «чрезвычайные меры» по финансированию своих обязательств, включая приостановку выпуска ряда бумаг.

Инвестиции России в государственные ценные бумаги США вновь снизились. Эксперты связывают тенденцию с санкционной темой и трендом на дедолларизацию.

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сша вашингтон госдолг
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