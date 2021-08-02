МИД Франции заявил о возможности предоставления убежища для бегуньи Тимановской

Париж, 2 августа. Франция и ее партнеры по Евросоюзу рассматривают возможность предоставления убежища для белорусской спортсменки Кристины Тимановской.

Информацию об этом подтвердил МИД Франции.

Специалистка по бегу на короткие дистанции оказалась в центре скандала после того, как заявила, что на Олимпиаде в Токио ее «заставляют бежать более длинную дистанцию», чем она рассчитывала. Олимпийский комитет Белоруссии поспешил сообщить, что спортсменка возвращается домой из-за психоэмоционального состояния. После этого Тимановская заявила, что запросит политическое убежище в австрийском посольстве в Токио.

Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировал на сложившуюся ситуацию, заявив, что уже изучает все обстоятельства инцидента.