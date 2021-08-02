Россиянам рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях в августе

Москва, 2 августа. Российские аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, какие вакансии стали самыми высокооплачиваемыми в августе.

Как оказалось, самые высокие зарплаты готовы предложить главе компании по производству теплового оборудования. Гендиректор может зарабатывать до 600 тыс. рублей в месяц.

На втором месте расположилась профессия стоматолога-имплантолога. В частной клинике такому специалисту готовы платить около 400 тыс. рублей. Однако для этого требуется как минимум трехлетний стаж работы.

Также в списке оказался технический архитектор с зарплатой до 275 тыс. рублей. А на зарплату в 250 тыс. рублей могут рассчитывать глава разработчиков приложений для Android и разработчик C++.

Также россиянам рассказали о самых невостребованных вакансиях летом 2021 года. Например, соискатели редко откликаются на позицию врача-трансфузиолога.

При трудоустройстве на высокооплачиваемую работу стоит быть предельно внимательными. Дело в том, что мошенники придумали очередной способ обмана для похищения денег, пишет «Ридус».